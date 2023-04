Ex-BBBs Gustavo e Key Alves quebram o silêncio sobre ausência na festa pós-final

O que aconteceu? Ex-BBBs Gustavo e Key Alves explicam motivo da ausência deles na festa pós-final do BBB 23: 'Não dá pra mim, gente'

Os ex-BBBs Gustavo Benedeti e Key Alves não participaram da festa que reuniu os ex-BBBs e a equipe do reality show após a grande final. A ausência deles foi percebida pelos fãs da atração e eles explicaram o que aconteceu.

Em conversa com o site Gshow, os dois contaram que estavam cansados e decidiram ir dormir no hotel. Gustavo contou que não tinha dormido direito na noite anterior e não aguentou ficar mais uma noite em claro.

"Um dia antes de eu vir para cá (Rio de Janeiro), eu fui dormir muito tarde. Eram umas 3h da manhã, mas ou menos a hora que eu fui dormir. Então ontem eu estava muito cansado, e quando ontem eu sai da gravação do programa, eu estava com muita dor de cabeça, o pessoal chamou eu para sair, e eu acabei indo para o hotel dormir, porque eu estava muito cansado e com fome", disse ele.

Por sua vez, Key Alves se explicou. "Eu fui para o hotel dormir, gente. Não dá pra mim, gente. Eu fui a primeira a ir dormir, então tá tudo certo", declarou.

Gustavo fala sobre o término com Key Alves

O fazendeiro e ex-BBB Gustavo comentou sobre o término do seu relacionamento com a ex-BBB Key Alves, que deu o que falar nas redes sociais. Os dois viveram um romance dentro do reality show, mas a relação chegou ao fim há poucos dias. Inclusive, ela disse que a separação não foi amigável. Agora, o rapaz comentou o que teria feito de diferente ao decidir terminar a relação com ela.

"Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles (fãs do casal), sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ele ao site Gshow.

Além disso, ele comentou sobre como anda o clima com Key após a separação. "Agora está tudo bem. Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre", declarou.