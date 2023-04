Ex-BBB Gustavo Marsengo é criticado após dar dicas para futuros participantes do BBB 24: "Supera"

Gustavo Marsengo deu algumas dicas para que os próximos participantes do BBB 24 não sejam eliminado do reality

Após Boninho (61) anunciar que as inscrições para o BBB 24 começam nesta sexta-feira, 21, Gustavo Marsengo (32) decidiu dar algumas dicas para as pessoas que desejam participar da próxima edição do reality show da TV Globo.

Em seu perfil no Twitter, o ex-participante do BBB 22 citou algumas atitudes que os participantes precisam seguir para conquistar o público e chagar à final, tendo a chance de levar o prêmio, e apontou que ser planta é fundamental.

"Inscrições abertas para o bbb24. Aqui vão algumas Dicas: Seja planta! Porque se você não ganhar o programa, você não sai cancelado. Não tente ser o jogador polêmico, objeto de discussões, que gera movimentações na casa, que erra, acerta, ganha provas e serve entretenimento na discórdia", afirmou ele.

Depois, Gustavo falou que também falou que o futuro brother precisa ser excluído pelos demais colegas de confinamento, pois assim será abraçado pelo público. "Se for pra ser do perfil jogador, tem que ser como vítima, excluído, que apenas se defenda, para que o público te abrace… Porque senão você é taxado de arrogante, grosso, soberbo… pelas mesmas pessoas, que no início do programa, clamavam por JOGADORES!", ressaltou.

Por fim, o namorado da ex-BBB Laís Caldas (31) criticou os fãs do reality, afirmando que eles eliminam os brothers que realmente jogam. "Não é que o bbb 22 ou 23 tenham sido os piores elencos da história. Longe disso! É o público quem vem se esforçando pra ser o pior a cada edição. Cancelando pessoas de forma seletiva e eliminando os participantes que de fato se jogam, antes da hora. Quero só ver em 24", finalizou.

Confira as dicas de Gustavo:

Gustavo é criticado após dicas

Após dar as dicas, Gustavo passou a receber diversas críticas dos internautas. Muitos afirmaram que ele não foi um bom jogador e que se perdeu após se envolver com Laís, já que ele prometeu movimentar o jogo quando estava na casa de vidro.

"Supera, Gustavo", pediu um usuário. "Zero credibilidade pra quem nem chegou próximo do top 5 e tão pouco na final", alfinetou uma internauta. "Na sua edição o lollipop foi planta e não deu certo kkk", pontuou outra. "Mano, na normalzinha mesmo? Tu chegou no segundo tempo e achou que fez um grande jogo? Se poupe e nos poupe viu", disparou mais uma.

