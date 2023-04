Boninho anuncia inscrições para o BBB 24 e diz o que quer: 'Cara lavada'

Boninho dá dicas para se inscrever para participar do BBB 24 ao revelar o que a produção espera dos vídeos dos candidatos

Nesta quinta-feira, 20, o diretor Boninho (61) revelou a data da abertura das inscrições para quem quer participar do BBB 24, da Globo. Ele contou que as inscrições vão ser abertas na sexta-feira, 21, durante o programa ao vivo. Porém, as vagas são limitadas.

Assim, ele já aproveitou para dizer o que espera dos vídeos de inscrições dos candidatos e deu dicas. “Atenção, preste bem atenção, isso aqui não é um Big Fone. É para avisar vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Fica ligado, prepara o seu vídeo já. Corre! Conta para a gente a sua história, conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeito, é isso que a gente quer”, disse ele.

Por fim, ele deixou no ar uma novidade que terá no Big Brother Brasil 24. “Esse ano vai ter camarote, pipoca e vai ter também... Putz, essa eu não posso contar ainda. Mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother”, afirmou.

Vale lembrar que o BBB 23 está na reta final. A grande final acontecerá na próxima terça-feira, 25, e o primeiro finalista será revelado na noite desta sexta-feira, 20.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Gil do Vigor dá dica para se inscrever no Big Brother Brasil

Nesta semana, o ex-BBB Gil do Vigor deu várias dicas para quem quer participar do Big Brother Brasil. Ele contou o que pode chamar a atenção nos vídeos de inscrição.

“Primeira coisa: Você tem que usar o momento que você tem, os minutos que você tem, para falar sobre você. Suas características, suas qualidades, seus defeitos. Mas, se você não falar de que forma as suas características serão usadas dentro do jogo, fica muito difícil para quem tá avaliando saber se você é um perfil bom ou não para entrar no Big Brother”

“Uma outra coisa, também. Todo mundo fala assim: “Vou entrar e dar audiência para o programa”. O programa não quer sua audiência, quer sua personalidade. A audiência vai acontecer de acordo com a conexão do público com você. Então, não queira se vender essa forma”, aconselhou Gil.

O semifinalista do BBB 21 ainda lembrou um pouco da sua inscrição: “Um outro ponto: mostre que o programa sem você não vai ser o mesmo. Diga assim: ‘Eu sou único’. Por que você é único? Você acredita mesmo nisso? No meu ano eu falei assim: ‘Olha, eu sou um acadêmico, sou uma bicha, sou religiosa, sou várias coisas que você não encontra em nenhuma outra pessoa, pelas características que são muito ímpares dentro de mim. Então eu sou um personagem que todo mundo vai querer entender. Quem é esse?’. E automaticamente, chama a atenção deles quando você fala isso”.