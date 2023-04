Ex-BBB Gustavo Marsengo dá opinião polêmica sobre Alface: ''Absurdo''

Incomodado com jogo do BBB 23, Gustavo Marsengo dá opinião sobre possível eliminação de brother da casa

O ex-BBB Gustavo Marsengo opinou mais uma vez sobre o BBB 23. Após a eliminação de Domitila Barros nesta terça-feira, 18, o participante da edição 22 fez um comentário ousado sobre uma possível final do reality e o brother Ricardo.

Alface, que está na berlinda com Larissa, sister que foi repescada na Casa do Reencontro, tem chances de sair, visto que, as "desérticas" estão conseguindo tirar os adversários nas últimas semanas. Sobre a situação, Gustavo não escondeu seu descontentamento e falou abertamente o que acha.

"Se o Alface não chegar nessa final é um absurdo. Exímio jogador. Fazer tudo que ele fez dentro da casa e receber apenas UM voto, em 93 dias de programa! é SURREAL ! Merece muito! Mas pelo visto, já sabemos o fim dessa história", disparou o namorado de Laís Caldas, também ex-BBB 22.

Jojo Todynho se revolta com resultado de paredão e dispara: ''Raiva''

A cantora Jojo Todynho ficou de boca aberta com o resultado do paredão desta terça-feira, 18. Ao ver a saída de Domitila Barros, a funkeira ficou perplexa e deu sua opinião sincera sobre como está o BBB 23.

Até a essa altura da competição, a campeã de A Fazenda ainda não havia se pronunciado, mas com a eliminação da ativista, a última integrante do Quarto Fundo do Mar, ela resolveu abrir o jogo sobre o que está achando dos últimos acontecimentos.

"Não que isso, não, não, não, Boninho, que, que isso? Que isso?", disse Jojo com o semblante perplexo e descontente.

"Por isso não tenho mais paciência pra ficar assistindo reality ou me coloca, ou não vou ficar assistindo pra passar raiva, não quero, não vamos ter que puxar mutirão pro Alface", declarou sua torcida na reta final.

Atrás da voz da famosa era possível ouvir as amigas dela também indignadas e dizendo que Domitila foi uma grande jogadora. "Que isso? O homem ficou sozinho, tiraram todo mundo, não, não me desculpe, eu amo a Aline sou fã dela, mas asserehe não tem como não gente", comentou ela sobre as integrantes do TOP 5 e pedindo ajuda para manter Ricardo no jogo.