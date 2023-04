Jojo Todynho se revolta com resultado de paredão e dispara: ''Raiva''

Cantora Jojo Todynho se revolta com saída de Domitila e revela opinião sincera sobre o reality

A cantora Jojo Todynho ficou de boca aberta com o resultado do paredão desta terça-feira, 18. Ao ver a saída de Domitila Barros, a funkeira ficou perplexa e deu sua opinião sincera sobre como está o BBB 23.

Até a essa altura da competição, a campeã de A Fazenda ainda não havia se pronunciado, mas com a eliminação da ativista, a última integrante do Quarto Fundo do Mar, ela resolveu abrir o jogo sobre o que está achando dos últimos acontecimentos.

"Não que isso, não, não, não, Boninho, que, que isso? Que isso?", disse Jojo com o semblante perplexo e descontente.

"Por isso não tenho mais paciência pra ficar assistindo reality ou me coloca, ou não vou ficar assistindo pra passar raiva, não quero, não vamos ter que puxar mutirão pro Alface", declarou sua torcida na reta final.

Atrás da voz da famosa era possível ouvir as amigas dela também indignadas e dizendo que Domitila foi uma grande jogadora. "Que isso? O homem ficou sozinho, tiraram todo mundo, não, não me desculpe, eu amo a Aline sou fã dela, mas asserehe não tem como não gente", comentou ela sobre as integrantes do TOP 5 e pedindo ajuda para manter Ricardo no jogo.

Veja:

Saiba o que Tadeu Schmidt disse no discurso para eliminar Domitila: 'Acabou o fundo do mar'

Na noite desta terça-feira, 18, o apresentador Tadeu Schmidt fez o discurso para a eliminação da sister Domitila Barros, que deixou a competição com mais de 59% dos votos do público após enfrentar Amanda e Larissa no paredão. Em seu discurso, o comunicador relembrou a rivalidade dos quartos Deserto e Fundo do Mar e destacou as características das três emparedadas.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt:

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 5. Vocês perceberam que temos no paredão a última representante do Fundo do Mar. Ou seja, começa agora uma reação marítima, ou é a vitória de um grupo sobre o outro. Uma guerra que já dura 96 dias. Tantas surpresas, reviravoltas. No placar das eliminações, em que um time marca ponto quando tira um do outro lado, o deserto saiu na frente, 1 a 0. Fundo do mar virou, 3 a 1. Deserto virou, 5 a 3. Fundo do mar empatou, 5 a 5. Mas o deserto sofreu também a deserção do Ricardo, que saiu para jogar sozinho, e três despedidas que não vieram por meio do paredão. Quando vimos, o deserto tinha apenas 3 de um total de 9 pessoas na casa. E, depois da repescagem, quatro em uma casa com onze. Eram minoria. Mas, paredão após paredão, essa vantagem foi caindo. Agora, elas continuam sendo quatro, mas em uma casa com seis pessoas, elas são o dobro. E a conexão entre as desérticas se tornou inabalável. Quanto desses resultados todos é fruto do indivíduo? E quanto é fruto do time? Pros adversários, agora sobrou a certeza: Ou eu ganho a prova do líder ou estou no paredão”, disse ele.

“E aqui está a Domitila no paredão. Exército de uma mulher só. O que já foi uma grande tropa, agora depende totalmente dela. Embora a gente saiba da força da Domitila, ninguém, no BBB 23, voltou de tantos paredões. Ela esteve, inclusive, no paredão que eliminou a própria Larissa. As coisas mudaram tanto assim a ponto de fazer a história diferente dessa vez? Ou vamos ver a repetição do que aconteceu lá atrás? Ou, simplesmente, agora é a vez da Amanda, que não esteve na primeira disputa? Seja como for, é um momento decisivo na guerra que marcou essa edição. O que nesse planeta poderia ser mais distante do que o deserto do fundo do mar? Como se os decoradores da casa tivessem adivinhado a polarização que estava por vir. Se faço parte de um mundo, não posso viver no outro, somos muito diferentes. Nós estamos certos, e eles que estão errados. Parece familiar essa situação? E quem está de um lado acha impossível alguém querer a vitória do outro”.

“Aí vocês vão me desculpar, quem pode me proibir de gostar da Domitila? Essa mulher que transborda carisma, símbolo de luta e good vibes. Mistura de conhecimento adquirido nos estudos, e os devaneios mais deliciosos. Quem pode me proibir de gostar da Larissa? Menina determinada, que trouxe ou truce, que se dane o verbo, mas trouxe tanta coisa boa para dentro dessa casa e trouxe duas vezes. Ela entrou a segunda vez, escolhida pelo público, entre 9 pessoas. Quem pode me proibir de gostar da Amanda? Que acha que é uma pessoa comum apenas. Se um dia foi, não é mais. E, além de tudo, rainha da pista de dança. Nunca pare de dançar, Amanda, eu me identifico muito com o seu estilo. Só tem uma coisa que é incontestável: O voto é automático. Apertou o dedo no computador, chegou aqui na contagem. Mais pessoas votaram, ou mais pessoas se engajaram para votar mais vezes, e o resultado está aqui. Quem sai, não leva o prêmio, não vai ser a campeã do BBB, mas pode ser o que quiser. Como diria a filósofa contemporânea mais querida da atualidade, você é farinha, pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha. Acabou o fundo do mar. Quem sai hoje é você, Domitila”, finalizou.

