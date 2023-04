BBB 23: Ex-BBB Gustavo Marsengo opina sobre briga entre Cezar Black e sisters

O participante do BBB 22 Gustavo Marsengo deu sua opinão sobre briga entre Cezar Black e sisters no BBB 23

Nesta quarta-feira, 12, o BBB 23 estava em clima de tensão antes da festa. Cezar Black e Domitila Barros se envolveram em uma briga com Bruna Griphao e Aline Wirley.

Em um momento da discussão, Cezar pediu respeito e Aline respondeu: “E o que?”. A fala da ex-Rouge causou controvérsia na web. O ex-BBB Gustavo Marsengo se posicionou em seu Twitter sobre o fato.

“Deixa eu ver se entendi, pra não ser tachado de machista. A mulher pode xingar, esbravejar, ofender e falar o que vier na cabeça pra você. Mas se você for homem, você sequer pode levantar e pedir respeito. A galera perde a mão na militância e acaba desmerecendo mais um tema importante”, declarou o participante do BBB 22.

Alguns seguidores do noivo da ex-BBB Laís Caldas concordaram com a opinião. “É isso mesmo que entendeu Gustavo, ela pode fazer tudo, ele pedir respeito é absurdo”, escreveu uma seguidora. E outro comentou: “Sem contar que a fala machista que o Black teve com relação lá atrás, já foi resolvida entre as partes assim que ela chegou. Elas usam o tema sempre que convém, quando estão ameaçadas no Paredão e querem queimar o adversário”.

Já outros, discordaram da posição do ex- participante do reality. “Gustavo, a maneira como ela falou pode ter sido errada, mas o conteúdo não é errado não”, comentou uma espectadora. E outra fã do reality escreveu: “Não é um caso isolado e sim uma série de fatos que ocorreram! Ali só foi o estopim! Inclusive Sarah e Alface concordaram com as falas machistas e não só pelas falas da Bruna, outras pessoas da casa já sofreram e concordam com a situação”.

Deixa eu ver se entendi, pra não ser taxado de machista.

A mulher pode xingar, esbravejar, ofender e falar o que vier na cabeça pra vc.

Mas se vc for homem, vc sequer pode levantar e pedir respeito🤦‍♂️

A galera perde a mão na militância e acaba desmerecendo mais um tema importante — Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_beats) April 13, 2023

Confusão!

As confusões no BBB 23 não pararam por aí. Bruna Griphao também entrou em conflito com suas próprias aliadas.

A atriz se irritou a ser cobrada por Amanda e Aline Wirley sobre onde havia deixado o babyliss, já que havia sido a última a usá-lo.