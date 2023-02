Após suspeitas de gravidez, ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se manifestam na web

Após repercussão de foto, ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo respondem se estão esperando o primeiro filho juntos

Os ex-BBBs Laís Caldas (31) e Gustavo Marsengo (32) deram o que falar nas redes sociais no início da madrugada desta quinta-feira, 09, após levantarem suspeitas de gravidez.

Comemorando 9 meses de namoro, o casal se reuniu em jantar com Bárbara Heck, Vyni, e a primeira eliminada do BBB 23, Marília Miranda, que estava acompanhada do marido.

Durante o encontro, Vyni e Bárbara tiraram fotos beijando a barriga de Laís, como se ela estivesse esperando um bebê. O influencer compartilhou as imagens em seu Twitter e apesar de não passar de uma brincadeira, foi o suficiente para que os internautas especulassem uma gravidez.

Após a repercussão, o casal se manifestou na web e explicou que tudo não passava de uma brincadeira, negando que estão esperando o primeiro filho juntos. "Gente, eu cheguei em casa, abri meu celular e estava uma loucura! A gente descobriu que ia ser papai e mamãe pela internet, assim, do nada", começou falando a médica.

"O bom é o comprometimento com a verdade", disparou o advogado. "Gente, nove meses de namoro", disse ela. "Nove meses de namoro, não de gestação", comentou Gustavo.

"Não vem baby Lagusta agora, tá bom? Vamos deixar mais pra frente e é isso! O Vyni fez uma brincadeira, mas é fake news. Vamos deixar pra frente", reforçou Laís.

Laís Caldas revela intriga com participante da Casa de Vidro do BBB 23

Laís Caldas afirmou pelas redes sociais que tinha simpatizado com uma pessoa em especial na Casa de Vidro do BBB 23, mas após descobrir que esse tal participante não era seu maior fã, Laís deu para trás.

"Estava na torcida por uma pessoa na Casa de Vidro e descobri que ela é minha hater!", começou a ex-BBB. "Inclusive os administradores [das redes sociais] já apagaram as postagens que essa pessoa fez contra mim porque eram pesadas, mas tenho prints!", completou ela.

Mesmo sem revelar nomes, os internautas não demoraram muito para já terem suas teorias. "Pode entrar, Manoel!", brincou um usuário nos comentários. "É a Paula", falou mais um.

