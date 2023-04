BBB 23: Larissa e Ricardo disputam o 17º paredão

Na reta final do BBB 23, Larissa e Ricardo disputam os votos do público no 17º paredão da temporada

A noite desta terça-feira, 18, foi agitada na casa do BBB 23, da Globo. Após a eliminação de Domitila Barros e a vitória de Bruna Griphao na prova do líder, os participantes formaram o 17º paredão da temporada, que é disputado por Larissa e Ricardo.

Ao vivo, a líder Bruna Griphao indicou Ricardo Alface direto para o paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu vou mandar o Facinho. Ele não joga com a gente. Hoje eu só tenho essa opção e vai ser o Facinho”, afirmou ela.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Larissa. Assim, ela e Ricardo disputam o paredão duplo.

A eliminação será na quinta-feira, 20, que também terá a prova final da temporada, que vai definir o primeiro finalista da edição.

Saiba quem votou em quem:

Ricardo votou em Larissa

Larissa votou em Aline Wirley

Amanda votou em Larissa

Aline Wirley votou em Larissa

Saiba como foi a última prova do líder do BBB 23

Na noite desta terça-feira, 18, Bruna Griphao venceu a última prova do líder do BBB 23, da Globo. Ela conquistou a liderança na reta final do jogo ao ser a mais rápida para realizar a disputa.

Na prova, os participantes tiveram que pegar uma bola em uma das extremidades do campo de provas e encaixar no topo de uma gangorra, que estava do outro lado do campo de provas. A missão era encaixar três bolas coloridas nos locais corretos e equilibrá-los no topo da gangorra. O vencedor foi quem concluiu a prova do menor tempo.

A última prova do líder aconteceu logo após a eliminação de Domitila Barros, que deixou a competição com mais de 59% dos votos do público.