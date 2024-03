Ex-BBB Deniziane revela quais cirurgias pretende fazer após harmonização

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Deniziane revelou o que achou do resultado de sua harmonização facial e agradeceu o carinho dos fãs após o BBB 24

Depois de amar o resultado de sua harmonização facial, Deniziane (29) , ex-participante do BBB 24, revelou que logo irá fazer novas alterações em seu corpo. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira comentou detalhes por trás do procedimento estético e como o carinho dos fãs tem sido importante para não só aumentar sua autoestima, mas também lidar com as novidades da fama.

"Eu amei [a harmonização facial]. Pra mim, ficou perfeito. Não mudou os meus traços, apenas realçou a minha beleza. Ficou bem sútil", disse a fisioterapeuta, que nos últimos dias visitou uma clinica especializada para fazer retoques no seu rosto.

Com investimento em torno de R$20 mil nos procedimentos estéticos, a ex-BBB mexeu em pontos que a incomodavam no nariz e na boca, além de fazer um botox, que teve como objetivo reestruturar sua face e melhorar sua autoestima.

Animada com as oportunidades que a vida de famosa tem proporcionado, Anny não descartou a possibilidade de mexer em outras partes do corpo. "Pretendo fazer lipo e colocar silicone também", adiantou a morena, que antes do reality show também já havia mostrado sua paixão pela estética.

Ainda durante o bate-papo, ela comentou sobre o carinho que vem recebendo dos fãs, que constantemente aparecem enviando comentários elogiosos e apoiando cada decisão que ela compartilha em suas redes sociais. "Eu sou muito abençoada por ter tanto carinho", disse.

"O apoio e força que eu recebo diariamente dos meus amigos (que são minha família também) e da minha família, me dá muita força. Os meus fãs, nem se fala. Eu nunca me imaginei cercada de pessoas tão especiais e que depositam tanto amor em mim. Se eu pudesse, eu ficava horas e horas conversando e trocando experiências com todos eles. Isso é muito especial e importante pra mim", finaliza.