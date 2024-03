O que é olho preguiçoso? Condição revelada pela ex-BBB Deniziane é irreversível

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Alexandre X explicou que a condição revelada pela ex-BBB Deniziane não tem tratamento na fase adulta

Deniziane Ferreira (29), ex-participante do BBB 24, usou seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 15, para falar sobre seu estrabismo e revelou que vive desde pequena com uma condição chamada "olho preguiçoso". Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Alexandre X da Costa explicou detalhes sobre o diagnostico, que é irreversível na fase adulta e muito comum entre pessoas que têm estrabismo.

"Olho preguiçoso a gente chama quando um olho enxerga menos que o outro por um motivo de falha no desenvolvimento da visão. Isso acontece muitas vezes em quem tem estrabismo", diz ele, que adianta que o tratamento só pode ser realizado ainda na infância.

"Na infância, normalmente a gente trata esses casos com o uso de óculos ou tampão do olho bom, para fazer o olho preguiçoso forçar a enxergar. Então isso força o desenvolvimento dele. Quando a gente tampa o olho bom e força o cérebro a interpretar a imagem do olho que tá preguiçoso, ele vai desenvolvendo e vai recuperando a qualidade da imagem, mas isso só acontece até o sete anos de idade ", explica.

Em seu desabafo no Instagram, Anny contou que não se importa com os comentários envolvendo seu olho e conta que convive com sua condição desde criança, algo que ela já se acostumou. "Juro que não me incomoda, já que tenho desde a infância. Nasci desse jeito. Pode falar que não vai me afetar, não", disse a mineira.

Apesar de algumas pessoas confundirem estrabismo com olho preguiçoso, Alexandre afirma que as duas condições têm suas particularidades. "Alguns tipos de estrabismo a gente trata só com óculos e tampão, outros melhora sozinho, outros precisam de cirurgia para corrigir", conta.

"Mas corrigir a posição do olho é uma coisa e melhora da visão é outra coisa. Então nem sempre corrigir o estrabismo significa que a pessoa vai melhorar a visão, pode ser que o olho já seja preguiçoso. E isso não tem tratamento na fase adulta", declara o médico, que reforça que a cirurgia de correção do estrabismo pode ser realizada em todas as idades: "é recomendada sempre que você queira reposicionar o olho na posição normal, seja por uma questão estética ou por uma questão funcional de melhorar a visão".