Ex-BBB Beatriz aposta no look brilhante e dourado para a final do BBB 24

Ex-BBB Beatriz Reis exibe detalhes do look que escolheu para usar na grande final do BBB 24 nesta terça-feira, 16

A ex-BBB Beatriz Reis caprichou na escolha do seu look para a grande final do reality show BBB 24, da Globo, na noite desta terça-feira, 16. Ela surgiu nos bastidores da emissora carioca com um vestido longo poderoso.

A estrela escolheu um vestido dourado com muito brilho. O modelito longo e com mangas compridas destacou as curvas dela e ainda contou com fenda na perna e decote profundo.

Para completar o visual, ela fez a maquiagem básica e prendeu o cabelo em um rabo-de-cavalo alto.

Beatriz fala sobre possibilidade de nova chance no BBB

Eliminada do BBB 24, com 82,61% da média dos votos para sair, Beatriz já começou a aproveitar toda a repercussão que o reality proporciona. Fora da casa mais vigiada do país, a vendedora contou, em entrevista exclusiva ao gshow, sobre como será seu pós agora que está de volta ao "mundo real".

Se tivesse uma segunda oportunidade de ingressar na disputa, ela diz que aceitaria - desta vez, sem tantos receios de como a participação poderia ser vista, aqui fora.

"Hoje eu não teria tanto medo quanto eu senti lá dentro. De criar paranoia, 'ai, meu Deus, será que é isso, será que é aquilo?'. Acho que eu teria deixado o medo um pouco mais de lado. Mas eu aprendi também com o medo. A gente aprende a se jogar cada vez mais", disparou

Embora tenha tido diferenças com Leidy Elin e Yasmin ao longo da temporada, a antiga moradora da casa mais vigiada do Brasil afirma que pretende se encontrar com as meninas: “A Leidy com certeza eu quero conversar com ela aqui fora, quero falar, ouvi-la, encontrar com ela. Yasmin também! Foi lá dentro do jogo, aqui fora, com certeza, seria amiga, conversaria", afirmou.

A vendedora do Brás, ainda revelou que a participante não pretende manter contato fora da casa: Fernanda. "Eu não tive uma troca muito boa com ela. Acho que se a gente se ver em algum lugar, se cumprimentar, não tem problema nenhum. Mas é uma pessoa que eu não levaria, assim, muito para a minha vida, de convivência íntima. Porque não tem uma conexão, não bateu ali".