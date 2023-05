Ex-BBB Amanda Meirelles esbanja simpatia em flagra no aeroporto

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles tira fotos com os fãs ao ser flagrada em aeroporto do Rio de Janeiro

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles embarcou para uma viagem em um aeroporto no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 16. Antes de chegar em seu portãode embarque, ela foi parada por fãs e esbanjou simpatia.

A campeã do BBB 23 tirou fotos com os admiradores em uma parada rápida no saguão e seguiu o seu caminho para a viagem.

Nesta semana, Amanda foi alvo de rumores sobre a sua vida pessoal. De acordo com informações do Jornal Extra, ela teria feito um acordo com o lutador e ex-BBB Antonio Cara de Sapato. Os dois teriam conversado sobre o futuro e feito um acordo de que não vão ficar com ninguém durante o período em que vão ficar distantes neste momento da vida. Os rumores ainda dizem que eles estariam ficando, mas querem manter tudo longe dos olhares curiosos. Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Fotos: Adão / AgNews

Amanda faz ensaio fotográfico

Há poucos dias, Amanda Meirelles encantou seus fãs ao mostrar os bastidores de um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, a loira apareceu com vários looks sofisticados e com a maquiagem impecável enquanto posava para as lentes do fotógrafo Trumpas. Na legenda, ela contou sobre a sua alegria com o novo projeto.

“Eu estou chocada com o meu primeiro ensaio profissional. Vem dar uma olhadinha nos bastidores dessa produção”, disse ela. Nos comentários, os fãs elogiaram a performance da estrela. “Gata demais”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.