Ex-BBB Amanda esbanja sensualidade nos bastidores de novas fotos: 'Tô chocada'

Ex-BBB Amanda Meirelles revela os bastidores do seu primeiro ensaio fotográfico e capricha nas 'caras e bocas'

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles (32) realizou o seu primeiro ensaio fotográfico profissional nesta semana e ficou encantada com o resultado. Tanto que ela compartilhou um vídeo com os bastidores da produção e surgiu deslumbrante.

Nas imagens, a loira apareceu com vários looks sofisticados e com a maquiagem impecável enquanto posava para as lentes do fotógrafo Trumpas. Na legenda, ela contou sobre a sua alegria com o novo projeto.

“Eu estou chocada com o meu primeiro ensaio profissional. Vem dar uma olhadinha nos bastidores dessa produção”, disse ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a performance da estrela. “Gata demais”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ao vencer o BBB 23, Amanda conquistou o prêmio de R$ 2.880.000 no BBB 23 e ainda ganhou carros 0km ao longo da temporada. Ela já contou que vai usar o dinheiro para quitar dívida do financiamento estudantil. "Primeiro eu vou pagar meu financiamento estudantil. Vi que já virou até meme na internet de tanto que eu falava disso. O meu maior desespero enquanto estava na casa era por não estar pagando. Eu financiei 100% da minha faculdade, então é graças a esse financiamento que eu consegui me formar. Sou extremamente grata, mas é uma dívida de 19 anos que eu tenho e que pretendo pagar. Além disso, quero ajudar meus pais. Eu sempre vi as pessoas se queixando, no hospital, sobre coisas que queriam ter feito na vida e eu quero que meus pais consigam aproveitar um pouco mais da vida deles também. Eu sei que houve muitos dias de labuta para que eu conseguisse me formar. Eu sempre falo que eles são a origem de toda a minha saudade e a fonte de toda a força que eu busco para conseguir os meus objetivos. Quero conseguir retribuir um pouquinho de tudo o que eles fizeram por mim", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda explica a decisão de fazer tatuagem com Cara de Sapato

Campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32) fez uma tatuagem com o ex-BBB e lutador Cara de Sapato há poucos dias. Eles tatuagem o emoji de corda amarrada, que foi usado pelos fãs que shippavam os dois. Agora, ela explicou a decisão de fazer a tattoo combinando.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.