Ex-BBB Alane aposta em saia com transparência e renda para dia na praia

Ex-BBB Alane aproveita o sábado de sol no Rio de Janeiro para se divertir em uma praia com os amigos e seu look chama a atenção

A ex-BBB Alane, que ficou em quarto lugar na temporada do reality show, aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro neste sábado, 20, em uma praia. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto se divertia com os amigos em um quiosque na orla.

Para a ocasião, ela escolheu um look preto nada básico. A morena foi flagrada de biquíni preto fininho e uma saia de renda com transparência, que destacou ainda mais a beleza dela.

Depois de sair do confinamento, Alane contou o que pretende fazer em sua vida. "O balé sempre fez parte da minha vida e sempre vai fazer, mas a minha carreira de atriz é o meu maior foco agora. Eu me mudei para São Paulo no ano passado e abandonei toda a minha vida em busca dessa carreira, e agora sigo focada nela, querendo muito que dê certo. Quero plantar muito para colher muito lá na frente. O balé eu amo, ele sempre vive comigo. Mas a minha carreira de atriz é, com certeza, o meu foco. Estou ansiosa para tudo que eu vou descobrir, tudo que eu posso fazer, todos os personagens que eu posso viver e para explorar esse meu lado", declarou.

Alane reage ao ver sua porcentagem de eliminação

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-papo BBB após ter sido eliminada do reality show na semifinal. Então, ela reagiu ao ver que foi eliminada com apenas 51,11% dos votos do público, o que foi a menor porcentagem da temporada.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora. É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso", disse ela.

Então, ela analisou as outras porcentagens que viu na tela. "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", disse ela. Então, Thais Fersoza explicou: "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...".