Ex-BBB 24 Vini Rodrigues exibe resultado de harmonização facial; confira!

O atleta paralímpico realizou o procedimento para a final do BBB 24 e para o mundial de atletismo

Quinto eliminado do Big Brother Brasil 24, Vinicius Rodrigues decidiu se render aos procedimentos estéticos.

Na noite desta sexta-feira, 12, o atleta paralímpico revelou que fez harmonização e usou suas redes sociais para exibir o resultado.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, o ex-brother revela que se preparou para a final do BBB 24, que acontece no dia 16 de abril, e também para os Jogos Paralímpicos. No começo da semana, Vini foi convocado para mundial de atletismo no Japão.

"Vou dar um talentinho na lataria, porque vou aparecer na Final, né, gente? Final do programa. Vou para Paris. Esse ano, essa carinha vai aparecer bastante na televisão. Então tem que cuidar dela", falou no vídeo.