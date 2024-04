Vinicius, do BBB 24, é convocado para mundial de atletismo no Japão

O ex-brother celebrou a terceira convocação para o mundial de atletismo paralímpico

Vinicius Rodrigues, participante do Camarote do Big Brother Brasil 24, está cheio de motivos para comemorar! O atleta foi convocado para o mundial de atletismo paralímpico que acontece em Kobe, no Japão.

O ex-BBB foi selecionado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e usou suas redes sociais para comemorar mais uma convocação.

"O pai ta convocado, esquece! Vou para o Japão! Alô Kobe, to brotando ein", celebrou enquanto assistia o momento em seu celular. "Convocado para meu terceiro mundial", escreveu em seus stories.

Vini ficou entre os 50 atletas na lista de selecionados para a competição.

O ex-brother celebrou a conquista após passar um susto durante a madrugada de hoje. O quinto eliminado do BBB 24 sofreu um grave acidente de ônibus, que deixou mortos e feridos.