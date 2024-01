BBB 24: Vinicius relembra amputação da perna: "Chorei quando vi minha mãe"

No BBB 24, o vice-campeão paralímpico Vinicius Rodrigues relembrou o acidente que sofreu aos 19 anos, quando precisou amputar a perna esquerda

Vinicius Rodrigues deu detalhes sobre o dia que descobriu que teria que amputar sua perna. O vice-campeão paralímpico amputou a perna esquerda aos 19 anos após um acidente de moto ocorrido em Maringá, no Paraná, em 2013.

"Eu não chorei quando descobri que iam cortar minha perna. Chorei quando vi minha mãe chegando. Ela veio: 'meu filho', e eu disse: 'não vou morrer não, só vão cortar minha perna. Não chora que eu vou chorar'. Ela chorou e eu desabei. Imagina, a gente era duro, como ia comprar uma perna de 70 mil? Caí na frente do hospital", revelou.

Em seguida, Vinicius explicou que poderia se aposentar após o acidente, mas tomou outra decisão. "Engraçado que tem cidadão que perdeu um dedo e aposentou. Eu perdi uma perna e não aposentei. No DPVAT eu ganhei 9 conto, com esses nove conto eu fui pra São Paulo. Treinei, fiquei quatro anos, busão, treinava na academia. Ia pro centro olímpico, comia de graça", relembrou.

Segundo o Gshow, o brother sofreu o acidente em 2013. Na ocasião, ele estava voltando para o trabalho, após o almoço, quando um motorista de um carro fez uma manobra proibida e o fechou, e fez com que ele fosse arremessado por cima do carro. A canela de Vinicius colidiu em uma placa de trânsito, no canteiro central, e ele caiu de costas. O acidente ocorreu próximo a um pronto-socorro, e ele foi atendido de imediato.

Vinicius revela que perdeu o nascimento da filha

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues relembrou a história de quando perdeu o nascimento de sua filha. Em uma conversa no BBB 24, da Globo, ele contou que não conseguiu ir ao parto da herdeira por causa de seu treinamento para uma competição de classificação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

"Essa parte do 'mano', da filha, me pegou muito. Queria contar para vocês, mas é um dia muito triste. Eu estava para classificar nas Olimpíadas do Rio, tinha dois anos do meu acidente. Aí eu botei que eu ia. E eu estava top 8, eu tinha que ficar top 6 para eu ir. Minha filha nasceu na sexta, a eliminatória foi no sábado", disse ele. Confira o relato completo!