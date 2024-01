BBB 24: Vinicius revela que perdeu o nascimento da filha e conta o motivo

No BBB 24, o atleta Vinicius Rodrigues relembra a história de quando perdeu o nascimento da filha: ‘É um dia muito triste’

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues relembrou a história de quando perdeu o nascimento de sua filha. Em uma conversa no BBB 24, da Globo, ele contou que não conseguiu ir ao parto da herdeira por causa de seu treinamento para uma competição de classificação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

"Essa parte do 'mano', da filha, me pegou muito. Queria contar para vocês, mas é um dia muito triste. Eu estava para classificar nas Olimpíadas do Rio, tinha dois anos do meu acidente. Aí eu botei que eu ia. E eu estava top 8, eu tinha que ficar top 6 para eu ir. Minha filha nasceu na sexta, a eliminatória foi no sábado", disse ele.

E completou: "Falei: 'vou poder ver minha filha, mas é Olimpíada' e fiquei naquela loucura. Falei: 'vou classificar e ver ela no outro dia'. Cheguei no dia da prova, acho que eu estava com tanta energia, que chegou na hora, o árbitro demorou muito e eu queimei a prova. Perdi a Olimpíada e perdi [o nascimento] da minha filha".

Por fim, ele refletiu: "O que conforta a gente é entender que a gente não tem controle sobre as coisas, e tudo acontece como tem que acontecer".

Quem é Vinicius Rodrigues?

Vinicius Rodrigues pratica atletismo, tem 29 anos e nasceu em Primavera, São Paulo. O rapaz teve que amputar a perna aos 19 anos de idade. Vinícius contou que teve que amputar a perna esquerda acima do joelho após sofrer uma cidente de moto em Maringá, no Paraná. Enquanto ainda se acostumava com sua nova realidade, ele recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina no hospital. Ela o incentivou a seguir no caminho do esporte. Em poucos meses, ele iniciou os seus treinos de corrida. Ele já disputou os Jogos Parapanamericanos de Lima, em 2019, e também as Paralimpíadas de Tóquio, em 2020, na qual ganhou a medalha de prata.

“Precisei perder uma pedra para conhecer o mundo. Fui para Dubai, Paris, Portugal, Alemanha”, disse ele, que praticou judô quando era criança. Hoje em dia, ele usa uma prótese na perna e trocou a mesma há pouco tempo.

Vinicius é pai de uma menina de 7 anos e está solteiro. Ele diz que entrou no BBB pelo dinheiro do prêmio. “Para aposentar minha mãe e dar uma condição de vida melhor para a minha filha. Hoje ela tem uma condição boa, não tenho o que reclamar. O esporte me proporcionou isso”, disse ele.