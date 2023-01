Esquecidos? Relembre os primeiros eliminados de cada edição do BBB

Com o primeiro Paredão se aproximando, Fred Nicácio ou Marília podem passar a integrar lista dos primeiros eliminados

Fred Nicácio e Marília disputam não apenas a permanência na casa da 23ª edição do Big Brother Brasil, mas também a entrada na longa lista dos primeiros eliminados do reality show da Globo. Com o início dos Paredões da temporada, um dos dois integrantes da dupla deixará o programa nesta quinta-feira, 26. Relembre a seguir os primeiros eliminados de cada edição.

No ano de 2002, a emissora lançou duas edições do reality querido dos telespectadores. No BBB 1 o primeiro eliminado, da história do programa, foi Caetano Zonaro. Na época, ele tinha 40 anos e enfrentou Kleber Bambam, que venceu a edição, no Paredão. Ele deixou a casa mais vigiada do Brasil com 55% dos votos do público.

Já no BBB 2, a primeira eliminada foi Rita Sinara. A cartomante gaúcha ficou apenas uma semana no reality e já afirmou, em entrevista ao jornal Extra, que não voltaria a participar do programa. No ano seguinte, na 3ª edição do programa, a primeira eliminação aconteceu em dupla: Samantha e Paulo foram os primeiros a deixar a casa.

No ano de 2020, Samantha, que mora nos Estados Unidos, conquistou o pentacampeonato mundial de Jiu-Jitsu na categoria Master, aos 46 anos. Já Paulo enfrentou uma batalha contra um câncer na garganta, encerrando o tratamento em Portugal, e passou a trabalhar como corretor de imóveis, profissão que continua até os dias de hoje.

Reprodução/Globo

No BBB 4 a primeira eliminada foi a lutadora Tatiana Giordano, que deixou a casa mais vigiada do Brasil com 62% dos votos do público. Uma curiosidade é que, nas três edições seguintes, o nome das primeiras eliminadas era o mesmo. No BBB 5, Juliana Brandão perdeu o primeiro Paredão contra Jean Wyllys, que se tornou o campeão da edição --que também apresentou Grazi Massafera ao Brasil.

No ano seguinte, a primeira eliminada foi Juliana Canabarro. Já no BBB 7, Juliana Soares se tornou a primeira a deixar a casa, após ser escolhida com 56% dos votos. Na edição, o designer Airton também deixou o programa, porém, teve a chance de voltar ao reality por escolha do público. Já na 8ª edição do reality, os índices de rejeição começaram a aumentar. Jaqueline Khury deixou a casa com 87% dos votos do público.

Reprodução/Globo

No BBB 9, a primeira eliminada foi Michelle Costa, eleita Miss Pernambuco no ano de 2008. Na edição seguinte, JoseaneOliveira, ex-miss Brasil, foi a primeira a deixar a casa mais vigiada do país. No BBB 11, aconteceu uma das eliminações mais marcantes do programa. Ariadna Arantes, a primeira mulher trans a participar do reality show, foi quem deixou a casa mais rápido.

Hoje, aos 38 anos, ela trabalha como influenciadora digital em seu Instagram com seus mais de 1 milhão de seguidores. A ex-BBB voltou às telas da Globo em 2021, quando participou do reality de sobrevivência No Limite. A primeira eliminada do BBB 12 foi Analice Souza. E, em 2013, Aline Souza deixou a casa com mais de 77% dos votos do público.

Reprodução/Globo

Já na 14ª edição do programa, o jejum de eliminação de homens do primeiro paredão foi quebrado por João Almeida, que era cartomante. No ano seguinte, no BBB 15, a primeira eliminada foi Francieli Medeiros, que é considerada por muitos como prejudicada pelo reality, sendo injustiçada por ter deixado a casa tão cedo. No ano de 2017, ela anunciou que teve seu primeiro filho.

No BBB 16, a primeira a deixar a casa foi Harumi Ishihara. Hoje, ela tem mais de 20 mil seguidores no Instagram e trabalha como jornalista e consultora de comunicação e marketing. Gabriela Flor foi quem deixou a casa primeiro no BBB 17, e, na edição seguinte, quem entrou na longa lista foi Mara Telles.

Reprodução/Globo

Chegando às edições mais recentes, o reality buscou inovações no formato. Na 19ª edição do Big Brother Brasil, todos os participantes foram para o primeiro Paredão e a emissora pediu que o público elegesse seus favoritos para ficar na casa. Vinicius Fernandes foi eliminado com apenas 3,17% dos votos.

No BBB 20, primeira edição que contou com a dinâmica de confinar famosos e anônimos na casa, o primeiro eliminado foi um participante do grupo Camarote. O surfista Lucas Chumbo deixou a competição com 74,54% dos votos no Paredão, que voltou a ser tradicional. No ano seguinte, Kerline Cardoso, do grupo Pipoca, foi a primeira a deixar o programa.

No entanto, Kerline foi uma das primeiras eliminadas que mais se destacou. Hoje, com 1,7 milhão de seguidores, ela trabalha como influenciadora digital e já participou de outro reality, A Fazenda na RecordTV. No BBB 22, o Pipoca Luciano Estevan foi o primeiro a deixar o programa, após disputar a eliminação com Naiara Azevedo e Natália Deodato.