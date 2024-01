Filho de Rodriguinho, Gaab descarta estratégia do pai no BBB: 'Alianças acontecendo'

Em conversa com a CARAS Brasil, o cantor Gaab avaliou os primeiros dias de confinamento do pai, Rodriguinho, durante o BBB 24

Apenas três dias após a estreia do BBB 24, o cantor Rodriguinho (45) já criou aliados na casa mais vigiada do Brasil. Para seu filho, o cantor Gaab (25), a atitude não é estratégia, mas sim, uma amostra da personalidade do músico.

"Meu pai é um cara muito carismático, gente boa e conversador", explica Gaab sobre as atitudes do cantor no BBB . "Essas alianças que estão acontecendo agora é reflexo dessa pessoa de boa energia que o meu pai é."

Após deixar a prova do líder, o artista conversou com Fernanda e Nizam na cozinha do VIP sobre suas eliminações na dinâmica. Em certo momento, a modelo afirmou que eles já seriam um grupo dentro do jogo. "Nós já somos um grupo", disse ela, que continuou para Rodriguinho: "Você não pescou a parada? Nós somos um grupo".

Leia também: Quem deve continuar no BBB 24? Vote na enquete entre Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet

"E a gente fecha também com a pitelzinho, que a pitelzinho é nossa menina", completa Fernanda, fazendo referência à Giovanna Pitel, sister do grupo Pipoca. Quanto ao desempenho do membro do grupo Os Travessos nas provas, Gaab diz que ele pode se sair bem em dinâmicas que envolvam memória.

"Meu pai é muito bom nisso. Ele trabalha com música, compõe, a cabeça dele é muito boa para essas coisas". O artista foi o primeiro eliminado na prova de resistência que definiu Deniziane como a primeira Líder do BBB 24. Além da liderança, o desafio também presenteou a campeã com um carro zero quilômetro da Chevrolet.

O cantor ainda diz que está ligado no reality, e que seu pai está sendo exatamente do jeito que esperava, com amizades com muitos brothers e sisters e sempre brincalhão. "[Ele está] bem do jeito que eu achei que ele seria: conversar com todo mundo, se associar, comer bastante [risos], já vi ele comendo um potão de queijo com goiabada."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RODRIGUINHO, MEMBRO DO GRUPO CAMAROTE DO BBB 24: