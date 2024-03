Eslovênia Marques desabafa sobre sua edição do BBB: "Como pude me enganar"

Eslovênia Marques desabafa sobre sua edição do BBB nas redes sociais e manda indireta para ex-participante do reality show; confira!

A ex-BBB Eslovênia Marques usou suas redes sociais nesta terça-feira, 19, para fazer um desabafo sobre sua edição do reality show da Globo. Na ocasião, ela ainda mandou uma indireta para ex-brother do qual ela dividiu a casa em 2022.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a influenciadora digital desabafou sobre um participante do BBB. "Uma coisa que nunca vou entender: Como eu pude me enganar tanto na minha edição, dando minha vida lá dentro por pessoas (bem específicas), que são completamente diferentes aqui fora. Deve ser bem difícil viver em cima de um personagem, a pessoa fica catando coisa pra aparecer", escreveu Eslovênia.

O tweet de Eslo veio logo após o ex-BBB Vyni compartilhar uma frase parecida na mesma rede social, levantando especulações sobre a indireta da influenciadora. "Uma coisa que eu nunca vou entender é ex-BBB que sofreu hate pra caramba incentivando o mesmo pra novos participantes", escreveu ele.

Após os rumores sobre quem ela estava falando sobre em seu tweet, Eslovênia confirmou à Quem que estava falando de Vyni. "Infelizmente [estava falando dele], sim! Sou quieta na minha, mas uma coisa que não suporto é shade e indiretinha. É o que ele mais faz para tentar aparecer. Não resisti e, por isso, postei", revelou a ex-sister.

Ela também explicou o motivo de seu tweet: "Ele postou falando que não entende o motivo de ex-participante do BBB incentivar hater em novos participantes. Uma pessoa aleatória respondeu esse post dele, deixando claro que estava falando de mim e concordando com ele, dizendo que escolho um favorito e ataco os outros. Coisa que não é verdade, porque jamais eu faria isso".

Vyni respondeu Eslovênia Marques após indireta

Logo após a confirmação de Eslovênia Marques sobre quem estava falando em seu desabafo, Vyni veio a público falar sobre a indireta da ex-sister. Em seu perfil do X, o ex-BBB voltou a falar sobre o assunto e defendeu seu ponto de vista na história.

"Afastou-se de quase todos, não quis contato com ninguém, age feito estrela, guardou rancor de quem não te defendeu (mas se afastou até de quem o fez). Fazia e faz comentários com duplo sentido nas redes que atraem hate pras pessoas por nada, mas nunca “é a sua intenção”. Experiência em aparecer com o nome dos outros? Você é imbatível! E não, não concordo com ex-bbb jogando hate em participante! Sinto muito se pra você é ok. Paradoxo é chamar alguém de personagem sendo você o personagem perfeito. Tão perfeito que até hoje engana quem não te conhece aqui de fora… antes e depois de tudo. A coroa do glamour da falsidade não é minha… é toda sua, miss movin on", escreveu ele.

Por fim, Vyni ainda fez questão de marcar Eslovênia em sua publicação. "A propósito, não curto indiretinha. Esse é pra você @eslomarques". A influenciadora, irritada com a situação, logo respondeu: "Já teve o engajamento que quis? Agora você pode dormir tranquilo. Vai tropeçar em alguma porta ou parede e me deixa em paz, por favor. Beijinhos, obrigada".

