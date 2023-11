Eslovênia Marques faz desabafo sobre ansiedade: “Muito desânimo”

Ex-BBB, Eslovênia Marques, gravou vídeo em suas redes sociais e contou como teve sua saúde mental está afetada nos últimos meses

Eslovênia Marques fez um desabafo sincero em suas redes sociais sobre ansiedade e saúde mental nesta quinta-feira, 30. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a ex-BBB aproveitou e explicou os motivos de ter perdido peso nesses últimos meses.

"Esse ano foi bem tenso para mim. Desde o começo do ano, eu já comecei a ficar meio ansiosa e no decorrer dele foi se intensificando e nos últimos meses ele veio mais bravo", iniciou a influenciadora, a modelo contou que cuida bem da saúde mental, mas "é muito presente na minha realidade e claro, a internet contribui". De acordo com Eslô, nos últimos três meses a ansiedade se tornou mais intensa e ela chegou a perder 7kg.

"Eu tenho muito desânimo, só quero ficar em casa, fazer nada, não como, não vejo muito sentido nas coisas. Nesse último mês perdi 4kg por causa disso", declarou a miss que recentemente passou por um término de seu relacionamento de dois anos, com o também ex-BBB, Lucas Bissoli.

O que aconteceu? Detalhe no término de Lucas e Eslovênia

A revelação de que o namoro entre os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques chegou ao fim deixou muitos fãs intrigados nas redes sociais. O anúncio foi realizado pela equipe da modelo, o que gerou ainda mais especulações.

Isso porque o desabafo menciona um detalhe inesperado: foi Lucas quem decidiu colocar um ponto final no romance. A revelação íntima pegou muitos seguidores de surpresa: eles agora querem explicações sobre o fato.

O anúncio do fim do namoro foi publicado na equipe de Eslovênia Marques. "Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas. Pedimos que seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas. Atenciosamente, equipe Eslovênia Marques", finalizaram a nota.