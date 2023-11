Eslovênia Marques volta às redes sociais e faz desabafo após fim de namoro

Eslovênia Marques e Lucas Bissoli se conheceram no Big Brother Brasil. A influencer voltou a Pernambuco para ficar com a família

Eslovênia Marques, se pronunciou nesta quinta-feira, 09, após o término de seu relacionamento de dois anos, iniciado no Big Brother Brasil, com Lucas Bissoli. O rompimento, que partiu dele, foi refletido pela ex-sister, que agradeceu ao carinho de seus seguidores nas redes sociais.

A ex-BBB, contou que voltou para o seu Estado, Pernambuco, para estar ao lado da família e dos amigos. “Isso é bom, porque deixa a gente bem confortável”, explicou, agradecendo as mensagens de apoio:

“Mas vim aqui para agradecer muito as mensagens de apoio que recebi. Realmente não é um momento fácil, né, é bem difícil, mas também não posso parar a minha vida, tem muita coisa que planejei esse mês, os projetos, tem trabalho. Então, enfim, eu vim aqui para agradecer a vocês pelas mensagens de apoio que recebi, muito obrigada. Deus sabe de tudo, faz parte da vida. E é isso, não tem muito o que falar, mas sempre saibam que eu vou tentar tirar o meu melhor, tá? Um dia de cada vez por aqui”, começou.

“Sem contar que, em meio ao caos, é importante lembrar que é um mês muito especial para mim, o mês do meu aniversário, então vou tentar realmente guardar energias boas e força para esse dia especial que está chegando daqui a uma semana, eu acho, né? Acho que é, enfim. Mas estou feliz por isso”, continuou.

Com a comemoração planejada há meses, Eslô falou mais sobre a festa: “Estarei com as pessoas que amo e será muito massa, tenho certeza. Vou tentar focar também nisso porque talvez me deixe um pouco empolgada, animada e será de um em tudo”. A ex-sister completa 27 anos no dia 17 de novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia Marques (@eslomarques)

O que aconteceu? Detalhe no término de Lucas e Eslovênia

A revelação de que o namoro entre os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques chegou ao fim deixou muitos fãs intrigados nas redes sociais. O anúncio foi realizado pela equipe da modelo, o que gerou ainda mais especulações.

Isso porque o desabafo menciona um detalhe inesperado: foi Lucas quem decidiu colocar um ponto final no romance. A revelação íntima pegou muitos seguidores de surpresa: eles agora querem explicações sobre o fato.