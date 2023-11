O que aconteceu? Detalhe no término de Lucas Bissoli e Eslovênia Marques intriga fãs

Detalhe no término de Lucas Bissoli e Eslovênia intriga fãs; eles querem uma resposta após o fim do namoro

A revelação de que o namoro entre os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques chegou ao fim deixou muitos fãs intrigados nas redes sociais. O anúncio foi realizado pela equipe da modelo, o que gerou ainda mais especulações.

Isso porque o desabafo menciona um detalhe inesperado: foi Lucas quem decidiu colocar um ponto final no romance. A revelação íntima pegou muitos seguidores de surpresa: eles agora querem explicações sobre o fato.

"Gente ele parecia tão apaixonado por ela", comentou um. "Eu sempre achei ela mais entregue do que ele. Desde o começo, inclusive", opinou um. "A mulher aparentemente fazia tudo por ele e esses dias mesmo viajou pra fazer uma surpresa pra ele", declarou outro. "Morta com o comunicado da Eslovênia do termino do namoro falando que quem terminou a relação foi o Lucas", estranhou outro fã.

O anúncio do fim do namoro foi publicado na equipe de Eslovênia Marques. "Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas. Pedimos que seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas. Atenciosamente, equipe Eslovênia Marques", finalizaram a nota.

o lucas terminou com a eslovênia véi, a mulher aparentemente fazia tudo por ele e esses dias mesmo viajou pra fazer uma surpresa pra ele — aninha (@cheeringfavs) November 6, 2023

Lucas terminou com a Eslo .

Gente ele parecia tão apaixonado por ela #AFazenda#AFazenda15pic.twitter.com/bXwcN2a6u4 — Carllalicurssi (@Carllalicursssi) November 6, 2023

Morta com o comunicado da Eslovênia do termino do namoro falando que quem terminou a relação foi o Lucas kkk — ❤ Camila Genovêz ❤ (@milagenovez) November 6, 2023

Lucas Bissoli também se pronunciou

O ex-BBB também se manifestou sobre o término através dos Stories do Instagram. "Para aqueles que nos acompanharam, ao longo de todo esse período compartilhando nossa vida, foi uma experiência verdadeiramente incrível conviver ao lado dessa mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce... Sempre carregarei memórias preciosas e recordarei o quanto cresci como ser humano ao seu lado. Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor. Espero que todos compreendam e respeitem este momento", escreveu ele.