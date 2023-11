Chega ao fim o namoro dos ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli

Nas redes sociais, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli se pronunciaram sobre o término do relacionamento

O namoro de Eslovênia Marques e Lucas Bissoli chegou ao fim! Os dois se conheceram durante o BBB 22, e começaram a namorar ainda no confinamento. A notícia do término do relacionamento foi comunicado pela equipe da ex-BBB através das redes sociais nesta segunda-feira, 6. Segundo a nota, a decisão foi tomada pelo estudante de medicina.

"Aos seguidores, amigos e imprensa, a equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira (6). Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal", diz o começo do comunicado.

Em seguida, eles informaram que a decisão do término do relacionamento partiu de Lucas, e pediram para que os fãs respeitam o momento. "Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas. Pedimos que seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas. Atenciosamente, equipe Eslovênia Marques", finalizaram a nota.

Lucas também se manifestou sobre o término através dos Stories do Instagram. "Para aqueles que nos acompanharam, ao longo de todo esse período compartilhando nossa vida, foi uma experiência verdadeiramente incrível conviver ao lado dessa mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce... Sempre carregarei memórias preciosas e recordarei o quanto cresci como ser humano ao seu lado. Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor. Espero que todos compreendam e respeitem este momento", escreveu ele.

Confira as postagens:

Equipe de Eslovênia comunica fim do relacionamento com Lucas

Reprodução/Instagram

Lucas fala sobre o fim do namoro com Eslovênia - Reprodução/Instagram

