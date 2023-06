Equipe da ex-BBB Amanda Meirelles se pronuncia sobre rumores de romance

Ex-BBB Amanda Meirelles é alvo de boatos de que estaria envolvida com outra mulher e a equipe dela se pronuncia

A ex-BBB Amanda Meirelles viu o seu nome ser envolvido em um novo boato sobre a sua vida amorosa. Após ser apontada como um affair de Cara de Sapato, ela foi alvo de nova especulação. Desta vez, o colunista Erlan Bastos, do site Em Off, informou que a médica estaria vivendo um romance em segredo com uma amiga. Porém, a equipe dela se pronunciou e negou a informação.

De acordo com o site Contigo!, a assessoria de imprensa de Amanda desmentiu os boatos. “A informação não procede”, declararam. Por enquanto, a ex-BBB não falou sobre o assunto publicamente.

Antes do novo rumor, Amanda Meirelles desabafou sobre especulações envolvendo a sua vida amorosa e pediu para os fãs confiarem em sua palavra. “Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem”, disse ela nas redes sociais.

Então, Amanda destacou a sua própria trajetória de sucesso. “As mulheres batalharam anos para conseguir seu espaço. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia. Então só vou dizer uma coisa para vocês: acreditem no que eu falo!”, declarou.

Amanda faz ensaio fotográfico

Há poucos dias, Amanda Meirelles encantou seus fãs ao mostrar os bastidores de um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, a loira apareceu com vários looks sofisticados e com a maquiagem impecável enquanto posava para as lentes do fotógrafo Trumpas. Na legenda, ela contou sobre a sua alegria com o novo projeto.

“Eu estou chocada com o meu primeiro ensaio profissional. Vem dar uma olhadinha nos bastidores dessa produção”, disse ela. Nos comentários, os fãs elogiaram a performance da estrela. “Gata demais”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.