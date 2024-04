Eliminada do BBB 24, Bia revela quanto custava sua hora de trabalho no Brás

Ana Maria Braga quis saber quanto Bia ganhava durante uma hora de trabalho no Brás

Vigésima eliminada do Big Brother Brasil 24, Beatriz conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira, 12.

Além de analisar sua trajetória no jogo e falar sobre as polêmicas na casa, a vendedora também recordou seus trabalhos no Brás.

No matutino, a produção exibiu alguns vídeos de antigos trabalhos da ex-sister no famoso bairro de compras em São Paulo chamando os clientes para as lojas durante a feira da madrugada.

Após mostrar as imagens, Ana Maria quis saber quanto a ex-camelô faturava. "Conta uma coisa para mim...quanto se ganhar para fazer um trabalho desse?", perguntou.

Bia então revelou que a sua hora no Brás custava R$80. "Depende. A minha hora no Brás, eu cobrava oitenta reais para ficar na loja com a roupa", contou.

Em seguida, a penúltima eliminada da temporada comentou sobre as críticas de que ela não era natural. "Eu até achei engraçado quando comentaram que eu sou um personagem porque eu sou exatamente assim em qualquer lugar que eu estou [...] eu tenho uma alegria que me move, uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar", rebateu.