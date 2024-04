Beatriz explica atitudes em festas do Big Brother Brasil 24: 'Saí de mim'

No Mais Você desta sexta-feira, 12, Beatriz explicou sua reação: 'Quando você vê um ídolo seu cantando na sua frente, é de arrepiar'

Beatriz, foi a 20ª eliminada do BBB 24, e como tradição de todo eliminado tomou um café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 12, na conversa a vendedora falou sobre seus momentos marcantes dentro da casa e um deles não poderia faltar: a empolgação de Bia nas festas. No Mais Você da vendedora explicou sua reação diante dos ídolos.

Uma das festas lembradas por Ana Maria Braga foi a que Bia subiu em uma área do palco não permitida durante o show de Xande de Pilares, ídolo da vendedora. A ex-sister recebeu o alerta dos confinados, mas ignorou os pedidos para que ela descesse dali:

"Eu queria perguntar para você o seguinte: e se fosse ao contrário?", perguntou a apresentadora. "Ana, eu ia reagir normal", respondeu Bia.

A vendedor do Brás então se justificou: "Eu gosto da farra, da alegria. Foi tão emocionante! (...) Quando você vê um ídolo seu cantando na sua frente, é de arrepiar, é muito forte. Ali eu saí de mim. É claro, não pode, levei um chamadão da direção, mas eu fui tão feliz! Eu me entreguei, eu vivi. A vida é uma só", explicou.

"E claro: errar, aprender, não repetir o erro. (...) Mas o mundo já é triste, se a gente não levar alegria, botar para fora... Aí não dá certo", ressaltou.

Beatriz abre o jogo sobre planos para a carreira pós-BBB 24

Beatriz, deixou o BBB 24 na última eliminação desta quinta-feira, 11, apesar de ter deixado a casa a pouco tempo, Bia já está cheia de planos para o futuro. No Mais Você desta sexta-feira, 12, a vendedora do Brás contou para Ana Maria Braga o que pretende fazer e ainda fez uma análise sobre sua eliminação do reality.

Ana Maria perguntou se Bia vai voltar ao Brás, e a ex-BBB acabou falando sobre seus objetivos: "Quero visitar meu Brás com certeza! Matar a saudade. Quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer. Quero viver. (...) E trabalhar com o que eu amo, em nome de Jesus. Trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz...", contou.