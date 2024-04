Beatriz abre o jogo sobre planos para a carreira pós-BBB 24: 'Televisão'

No Mais Você nesta sexta-feira, 12, Beatriz abriu o coração ao falar sobre o Brás e falou sobre seus sonhos para o futuro

Ana Maria Braga recebeu a eliminada Beatriz, deixou o BBB 24 na última eliminação desta quinta-feira, 11, apesar de ter deixado a casa a pouco tempo, Bia já está cheia de planos para o futuro. No Mais Você desta sexta-feira, 12, a vendedora do Brás contou para Ana Maria Braga o que pretende fazer e ainda fez uma análise sobre sua eliminação do reality.

Ana Maria perguntou se Bia vai voltar ao Brás, e a ex-BBB acabou falando sobre seus objetivos: "Quero visitar meu Brás com certeza! Matar a saudade. Quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer. Quero viver. (...) E trabalhar com o que eu amo, em nome de Jesus. Trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz...", contou.

Antes a vendedora também refletiu sobre sua mudança nesse periodo que passou dentro da casa mais vigiada do Brasil e contou como enxerga a vida agora: "Eu enxergo uma Bia mais madura. Errei muito, aprendi muito. E vou continuar errando, vou continuar aprendendo, porque a gente é ser humano e a vida é isso", avaliou.

Ana Maria Braga repreende Beatriz e alfineta: 'Não aprendeu’

A apresentadora relembrou alguns momentos marcantes da ex-sister na casa mais vigiada do Brasil. Um deles foi quando a participante teve a ideia de usar frutas em looks.

A comandante do matinal então mostrou que ela recebeu uma chamada a atenção de Tadeu Schmidt depois de colocar laranjas no biquíni, mas mesmo assim repetiu a ação ao pegar cascas de banana. Ana Maria Braga então questionou a teimosia e repreendeu a comerciante do Brás.

"Nem aí você se tocou, né? Você não aprendeu com o erro, era casca de qualquer coisa e ainda foi fazer desfile de um novo look e aí saiu e deu ruim pra todo mundo. Você acabou prejudicando todo mundo e foi pra Xepa. Então que que falta pra que quando alguém fala uma coisa que faz sentido, por mais que você tenha, na vida, eu acho, isso serve pra todos nós, às vezes é bom escutar o outro",comentou sobre ela não ter ouvido Davi.