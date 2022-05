Douglas Silva mostra nova foto com as filhas: “estão enormes!”

O ex-BBB publicou um TBT com uma foto do Dia das Mães ao lado da esposa e filhas Maria Flor e Morena

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 21h09

Nesta quinta-feira, 12, Douglas Silva (33) postou um TBT em seu Instagram com uma foto ao lado da sua esposa e suas filhas Maria Flor e Morena.

Na legenda da postagem, o finalista do BBB 22 escreveu: “Um tbt recente de domingo, dia das mães com minhas meninas. O tempo voou nesses 3 meses que estive fora rs. Elas estão enormes e lindas”.

Os seguidores do ator adoraram o clique da família! "Família linda", comentou uma fã. E outra seguidora escreveu nos comentários: "Essa família é maravilhosa".

A família estava com looks combinando, os quatro usavam roupas brancas com estampas coloridas. Douglas e Maria Flor vestiam camisetas enquanto a pequena Morena e a mãe usavam vestidos.

Confira aqui o post de Douglas Silva!