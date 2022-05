Douglas Silva curte Camarote CARAS na Sapucaí com a esposa e fala sobre vida após BBB 22: ''A ficha não tá caindo''

Terceiro colocado do BBB 22, Douglas Silva marcou presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10 em desfile na Sapucaí ao lado da esposa, Carol Samarão

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 10h19

O finalista do BBB 22, Douglas Silva (33) esteve presente no Camarote Caras Bateria Nota 10 na Marquês de Sapucaí na noite de sábado, 30!

O ator marcou presença no desfile das campeãs no Rio de Janeiro e em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, contou como tem sido os primeiros dias fora do confinamento.

Radiante com o carinho que tem recebido do público desde que deixou o programa, ele comentou: "Já vivi no início, mas agora... É muito louco, eu fiquei 107, sei lá, 109 dias dentro da casa. Entrei de um jeito e saí de outro, to tentando assimilar tudo que está acontecendo. A ficha não tá caindo não".

"Muito carinho, graças a Deus. To muito feliz com isso tudo", celebrou.

Sobre voltar à vida normal, DG confessou que ainda não conseguiu matar a saudade da família. "Muito bom voltar à vida normal, ver minha família, ver que tá tudo positivo aqui fora, curtir tudo que eu plantei lá dentro".

"Só cumprindo compromisso. Acho que eu dormi só umas 11 horas desde que eu saí da casa", revelou.

Questionado sobre a sensação de saber que a filha, Maria Flor (10), é um sucesso, o papai babão respondeu: "Eu já sabia que ia acontecer... Dependia muito mais do meu comportamento lá dentro pra que isso acontecesse. Então, to muito feliz com tudo que tá acontecendo".

Douglas Silva também falou sobre apoiar a herdeira na carreira artística. "Com certeza. Ano passado ela fez o primeiro trabalho dela e ela foi minha filha no trabalho, muito bom!", recordou o famoso, que também é pai de Morena (1).

O terceiro colocado do BBB 22 revelou que já recebeu convites para novos projetos. "Vários! TV, mídias sociais, publicidades, muita coisa!", disse ele, que ainda não pode dar detalhes dos novos trabalhos.

Douglas Silva surge com Pedro Scooby, Paulo André e Filipe Ret

Na noite de quinta-feira, 28, os amigos Douglas Silva, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) se encontraram com o rapper carioca Filipe Ret (36), de quem P.A. declarou que é fã desde 2013, em uma festa no Rio de Janeiro. No Instagram, eles compartilharam registros do encontro especial. "Nada é em vão…", disse o surfista ao legendar o post.

Fotos: Cadu Pillotto/CARAS