Dhomini, Ariadna e Kleber Bambam: Quais ex-BBBs tentaram carreira na política?

Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, foi o ex-participante que teve a carreira política mais bem sucedida

A cada ano eleitoral a lista de ex-BBBs que tentam a carreira política cresce. Muitos participantes do Big Brother Brasil usaram a experiência de pedir votos dentro do programa e levaram a habilidade para o lado de fora do reality. No entanto, muitos deles, como Ariadna, Kleber Bambam e Dhomini não conseguiram sucesso nas eleições. Relembre outros nomes a seguir.

Diego Alemão, o vencedor do BBB 7, tentou se eleger deputado federal do Rio de Janeiro no ano de 2014, filiado ao PV. Porém, ele não foi eleito. Outro vencedor do reality que também tentou se eleger foi Bambam. O campeão do BBB 1 desistiu da candidatura a deputado estadual por São Paulo, em 2014, antes de ir para as urnas, filiado ao PRB.

Rodrigo Cowboy, vencedor da segunda edição, se candidatou como vereador em Ribeirão Preto em 2008, filiado ao PR, porém não foi eleito. Ainda na lista dos campeões, Cida Santos, vencedora do BBB 4, se candidatou para deputada federal do Rio de Janeiro pelo PTB em 2014, e também não foi eleita.

Dhomini, o vencedor do BBB 3, também tentou ser eleito duas vezes. Na primeira, em 2004, tentou o cargo de vereador em Goiânia, mas não foi eleito. Anos depois, em 2010, ele se lançou deputado estadual de Goiás, filiado ao PR, mas desistiu das eleições antes da votação. Fael, campeão do BBB 12, tentou se eleger deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, mas não conseguiu.

O vencedor do BBB 5, Jean Wyllys, foi o participante mais bem sucedido na política. Ele foi eleito deputado federal do Rio de Janeiro três vezes, nos anos de 2010, 2014 e 2018, filiado ao PSOL. No ano de 2019, o ex-BBB renunciou ao cargo após declarar que estava sendo ameaçado de morte. Maria Melilo, campeã do BBB 11, se candidatou deputada estadual por São Paulo pelo PSC, em 2014, mas não se elegeu.

Outro campeão foi Cézar Lima. Vencedor do BBB 16, ele se candidatou a vereador de Curitiba, pelo PV, e não foi eleito. Em 2018, dois anos após a primeira candidatura, ele se lançou como deputado federal no Paraná, porém não conseguiu se eleger também.

RELEMBRE OUTROS PARTICIPANTES QUE TENTARAM CARREIRA NA POLÍTICA

Considerado vilão da primeira edição, o artista plástico Adriano Castro filiou-se ao DEM para concorrer a vaga de vereador em Salvador em 2008, porém não foi eleito. Recentemente, ele voltou a ser notícia ao participar do ato em Brasília, em 8 de janeiro, que culminou em uma invasão ao Congresso Nacional.

Pink, do BBB 5, se candidatou em três anos como vereadora no Recife, mas não se elegeu em nenhuma. Dilson, do BBB 3, marcado por ser o primeiro participante a desistir do reality, tentou uma vaga de deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul em 2010, mas não foi eleito. Priscila Pires, do BBB 9, também se candidatou como vereadora em Campo Grande, mas desistiu após o nascimento do seu filho, Gabriel.

Alberto Cowboy, do BBB 7, se lançou na política em 2008, como vereador pelo DEM em Belo Horizonte, mas não foi eleito. Serginho, do BBB 10, se candidatou pelo PSD ao cargo de vereador de São Paulo em 2012, e também não se elegeu. Também participante da 10ª edição, Dicésar tentou cargo de vereador em São Paulo em 2016 pelo PMDB, mas não foi eleito. Daniel Rolim, do BBB 11, foi candidato a vereador pelo PR de Recife em 2012, mas retirou sua candidatura antes das eleições.

Diego Grossi, do BBB 14, lançou-se como vereador do Rio de Janeiro, pelo PRP, mas não foi eleito. Rômulo, do BBB 17, já havia tentado carreira política antes mesmo de entrar na casa. Em 2010, ele foi candidato a deputado distrital do Distrito Federal pelo PSB, mas não foi eleito.

Adrilles Jorge, do BBB 15, concorreu em 2022 a deputado federal por São Paulo pelo PTB e não foi eleito. No mesmo ano, Ariadna enfrentou Adrilles diretamente, concorrendo à vaga de deputada federal por São Paulo, mas também não se elegeu. Ainda em 2022, Elis Nair se candidatou pelo Distrito Federal, e não se elegeu.

Marcos Harter, expulso do BBB, tentou se eleger em 2018 e 2020, mas não foi eleito em nenhuma das vezes. Adélia Prado, do BBB 16, tentou o cargo de deputada federal, e não se elegeu. Daniel Fontes e Ilmar Mamão, do BBB 17, também tentaram carreira política e não foram eleitos.

Do BBB 18, Mara Telles, concorreu como deputada estadual e vereadora, mas não foi eleita. Tereza Souza, do BBB 19, concorreu como vereadora de Arcoverde, município de Pernambuco. Marcelo Zagonel, do BBB 14, concorreu como vereador em Curitiba, no Paraná.

Emanuel Milchevski, ex-BBB da quinta edição do reality, se candidatou como vereador em São Bento do Sul, em Santa Catarina, e não foi eleito. Por fim, Vanderson Brito, expulso do BBB 19, se candidatou em 2020 como vereador em Rio Branco, no Acre, e não foi eleito.