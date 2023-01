Inventor do termo 'Paredão', ex-BBB esteve na invasão do Congresso; conheça

Adriano Castro, ex-BBB da 1ª edição do programa, criou o termo usado até hoje no reality

Adriano Castro (56) ficou conhecido nacionalmente após participar da 1ª edição do Big Brother Brasil. Porém, anos depois de deixar o reality da Globo, ele voltou a ser notícia ao participar do ato em Brasília, neste domingo, 8, que culminou em uma invasão ao Congresso Nacional.

Ele é um artista plástico baiano e participou do BBB no ano de 2002. Ele ficou marcado por ser o criador do termo Paredão, que é utilizado até hoje para a dinâmica de eliminação por votos públicos do reality show, que antes era chamada de Berlinda.

O ex-competidor já chegou até a ser lembrado em outras edições, em conversas entre os brothers. Em 2011, Rodrigão, Diogo e Mauricio falaram sobre a popularização do termo Paredão e lembraram da participação de Castro no programa. Apesar disso, ele foi considerado um vilão na sua edição, sempre impaciente com o programa. O artista plástico foi eliminado com 74% dos votos do público.

Hoje, ele é dono de um canal no YouTube em que discute política, e que, inclusive usou para anunciar sua participação no ato. O canal já tem mais de 225 mil inscritos e, segundo o jornal O Estado de S.Paulo, ele fez uma live de quatro horas mostrando o percurso de um quartel-general até o Congresso. O vídeo não está mais no ar.

Em suas redes sociais, ele usa o nome de Didi Red Pill e conta com mais de 90 mil seguidores no Instagram, onde também demonstra apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em suas publicações mais recentes estão fotos caravanas de manifestantes chegando a Brasília e furando bloqueios da Polícia Militar do Distrito Federal.

Além disso, ele registrou seu acampamento em frente ao quartel general do Exército, em Brasília, após ter deixado a Bahia. "Não era o que todo mundo queria que a gente fosse para o Congresso? Seu desejo está se realizando, estamos indo para o Congresso Nacional agora. Ninguém mais para a gente", disse, em um dos registros.