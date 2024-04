Deniziane fala sobre Matteus e Isabelle terem ficado: ‘Não tenho como controlar’

Após BBB 24, fisioterapeuta abriu o jogo sobre a relação com Matteus e comenta crise de ansiedade nesta quarta-feira, 17; assista

Deniziane abriu o jogo sobre a situação entre ela e Matteus. Durante o Prêmio Gshow BBB, nesta quarta-feira, 17, a fisioterapeuta comenta a relação do vice-campeão do BBB 24 com Isabelle. A mineira deixa claro que respeita a decisão do gaúcho:

“A gente teve um relacionamento na casa, eu terminei e a gente se resolveu, façamos de conversar aqui fora e acabou que ele se envolveu com outra pessoa, o Matteus estava solteiro, e eu realmente não tenho problema nenhum com isso, a gente se prometeu conversar aqui fora mas eu só posso falar sobre as minhas ações. Eu Anny, escolhi conversar com ele. As ações dos outros eu não tenho como controlar, ele já está com outra pessoa e eu super respeito”, afirmou.

Anny também falou sobre a rivalidade criada pelas torcidas dos casais e revelou o motivo de não ter se pronunciado antes: “Nunca fui a favor desta rivalidade feminina que as pessoas criam, super respeito a Isabelle, a cultura dela. Então essa rivalidade foi criada pela própria torcida, eu mesma nunca me pronunciei sobre o assunto sabe?", perguntou.

"E não me pronunciei também para não prejudicá-lo (Matteus) no jogo, e não prejudicar ela. Não foi porque ‘Aí ela estava com raiva’, foi porque eles são solteiros, sabe? Então eu queria deixar isso claro: O Matteus estava solteiro, ele ta seguindo ai com outra pessoa e está tudo bem gente”, finalizou o assunto.

Ela também aproveitou para esclarecer boatos de que Deniziane teria tido crises de ansiedade depois do beijo entre Matteus e Isabelle, a mineira desmentiu o assunto. "As pessoas correlacionaram a crise com o fato deles terem ficado, sendo que aconteceu bem antes, assim que eu saí do programa", afirma a mineira.

Matteus fala de Deniziane: ‘Quero pedir perdão’

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. “Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, e completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.