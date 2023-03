De Bianca Andrade a Grazi Massafera: relembre as ex-BBBs que viraram mães depois do reality

Relembre as famosas que já participaram do BBB e que viraram mães depois do reality

Com a promessa do prêmio para o vencedor, muitos participantes entram no BBB com a certeza de que vão mudar de vida depois do reality. Mas o que talvez muitas competidoras não esperavam é terem se tornado mães depois do programa. De Bianca Andrade (28) a Grazi Massafera (40), relembre algumas das sisters que tiveram filhos depois do BBB:

BIANCA ANDRADE

Influencer e ex-BBB 20, Bianca Andrade não ganhou a internet apenas com sua linha de maquiagens. Mãe de Cris, de apenas um ano, ela compartilha fotos do filho no Instagram e arranca suspiros da web com a fofura de seu pequeno. Ele também é filho do atual BBB 23Fred (33), que ainda está na edição do reality competindo pelo prêmio.

GRAZI MASSAFERA

Participante do BBB 5, Grazi Massafera mudou de vida depois do programa. Além da carreira de atriz e da fama pós reality, ela também se tornou mãe de Sofia, filha única dela e do Cauã Reymond (42), com quem a artista foi casada durante de 2007 a 2013. A filha da sister já completou seus dez anos.

MAÍRA CARDI

Maíra Cardi (39), que participou da nona edição do BBB, foi uma das participantes que já entrou na competição com um filho e depois que saiu do programa teve outro. A influencer e mãe teve a primeira gravidez aos 16 anos. O primogênito, chamado Lucas, tem mais de 20 anos, enquanto a caçula, fruto do antigo casamento da sister com o Arthur Aguiar (34), se chama Sophia e tem apenas quatro de idade.

SABRINA SATO

Sabrina Sato (42) participou de uma das primeiras edições do reality show. No BBB 3, a sister já contava sobre o seu desejo de engravidar. Mais de uma década depois de morar na casa mais vigiada do Brasil, a musa veio a ter sua primeira filha. Zoe, fruto da relação da apresentadora com o ator Duda Nagle (39), tem apenas quatro anos.