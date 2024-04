Davi ganha apoio de famosos e vira alvo de força-tarefa de global

É nesta terça-feira, 16, que o Brasil vai decidir quem será o grande campeão do BBB 24. Na torcida pelo baiano Davi, uma global pede votos numa verdadeira força-tarefa

Se depender de Gloria Perez (75), uma das autoras de maior sucesso no mundo, Davi Brito (21) já é o grande vencedor do BBB 24. O baiano está entre os três finalistas do reality show – na disputa com ele, estão Isabelle Nogueira (31) e Matteus Amaral (27) – e é forte candidato ao prêmio de quase R$ 3 milhões, o maior da história do programa. Faltando apenas um dia para a final, a novelista decidiu puxar votos para o motorista de aplicativo no Instagram, nesta segunda-feira, 15, e recebeu o apoio de vários famosos, entre eles Susana Vieira (81).

É nesta terça-feira, 16, que finalmente vamos saber quem será o campeão desta temporada. Enquanto o resultado não sai, a internet está em polvorosa. Muita gente acredita que é a dançarina manauara quem deve levar o dinheiro para casa pela sua autenticidade, alegria e bom coração. Outros, apontam que o estudante de Engenharia gaúcho é quem merece receber o título de vencedor do BBB 24 por sua garra, determinação e lealdade. Porém, uma grande massa torce para que Davi, massacrado durante todo o jogo, ganhando destaque por combater cada um de seus inimigos sem esmorecer, é quem precisa faturar o prêmio.

Na torcida para o baiano, está Gloria Perez, que sempre usou suas redes sociais para declarar apoio ao brother. Mas, faltando poucas horas para a grande decisão, ela resolveu, de fato, pedir votos para Davi e recebeu o apoio de muitos anônimos, mas famosos também fizeram questão de se pronunciar. Na postagem da autora, ela diz: “Bora ajudar o Davi a chegar lá?”. A renomada atriz Susana Vieira logo comentou: “Que maravilha de post, Gloria!! Genial!! Viva o Davi!!”.

O ator Humberto Martins, a apresentadora Sonia Abrão, a cantora e atriz Emanuelle Araújo, a dançarina Carla Perez e os cantores Xanddy e Chambinho Do Acordeon também estão entre os apoiadores de Gloria em prol do baiano.

VEJA O POST DE GLORIA PEREZ:

PRÊMIOS JÁ CONQUISTADOS POR DAVI

Mesmo se Davi não se tornar o campeão da edição, ele sai do jogo com muitos prêmios. Ao longo do programa, ele acumulou muitos nas disputas das provas da atração. E não foi só isso, ele também conquistou muitos fãs nas redes sociais, e agora está com 8,5 milhões de seguidores no Instagram.

Para quem não se lembra, antes do confinamento ele tinha cerca de 50 seguidores. Atualmente, o baiano é o segundo participante mais seguido da rede social, atrás apenas da influenciadora digital Vanessa Lopes, que tem 15 milhões.

Confira os prêmios que Davi ganhou no BBB 24: um celular, um videogame, R$ 5 mil para gastar em delivery, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 20 mil em dinheiro durante as dinâmicas, um consórcio de crédito no valor de R$ 100 mil mais uma consultoria especializada da marca patrocinadora e uma Picape no valor de R$ 281,9 mil.

E as conquistas não pararam por aí! Neste último sábado, 13, Davi adicionou mais R$ 10 mil à sua conta e ainda garantiu 10 anos de assinatura do Globoplay. O motorista participou de um jogo da memória com Alane Dias (25), Matteus e Isabelle para divulgar o serviço de streaming da emissora.