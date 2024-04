Davi, campeão do BBB 24, mostra bastidores de seu documentário: 'Nunca imaginei'

Com produção Globoplay, Davi dividiu com os fãs registros das gravações do documentário sobre sua vida após vencer o BBB 24

Davi Brito está radiante desde que se tornou o grande campeão do BBB 24, da Globo. Em meio a uma agenda cheia de compromissos pós-reality, o ex-brother conseguiu um tempinho e gravou seu depoimento para o documentário especial que está sendo realizado por uma equipe do Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Visivelmente alegre, o jovem de apenas 21 anos aproveitou o momento para dividir com os fãs os bastidores da série documental. O projeto, que em breve será disponibilizado ao público, abordará a trajetória de Davi durante os 100 dias de confinamento e também mostrará a vida do baiano.

Na tarde desta sexta-feira, 19, o vencedor do BBB 24 compartilhou alguns registros das gravações. "Já começou o documentário, hoje já estou junto com essa rapaziada toda alegre, animada e divertida. Estou com uma pilha de perguntas para responder", declarou ele em um vídeo publicado.

Em seus stories, Davi compartilhou mais duas imagens dos bastidores do projeto. "Nunca imaginei que minha história virasse um filme. Estou ansioso para ver como minha história vai ser contada. Espero que possa inspirar muitos meninos de origem humilde como a minha", disse o ex-brother ao site Gshow.

A equipe do Globoplay está acompanhando o vencedor do BBB 24 desde a sua saída da casa mais vigiada do país, ocorrida na terça-feira, 16, dia em que o apresentador Tadeu Schmidt revelou a escolha do público em torná-lo campeão da temporada. Após 100 dias de confinamento, Davi conquistou R$ 2,92 milhões, o maior prêmio da história do reality.

Davi rompe o silêncio sobre demora para ver a namorada

Campeão do BBB 24, Davi Brito apareceu nas redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua demora para reencontrar sua namorada, Mani Reggo, após o reality show. Ele contou que os dois se encontraram na noite de quinta-feira, 18, e disse que está com a agenda repleta de compromissos com a Globo.

Nos stories do Instagram, ele apareceu sério e justificou a demora para rever a amada com a sua agenda de trabalhos na Globo. "Essa situação que está repercutindo nas redes sociais falando de mim e da minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem de noite, estava lá no quartinho junto. Gente, estou passando por uma série de trabalhos e agendas", disse ele.

E completou: "Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso é Globo. Tem que ter noção e consciência de que estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado. Mas nunca vou deixar de ter um tempinho para ela. Então tive meu tempinho com ela, já dei uns beijinhos, já abracei, já conversei com ela, está tudo certo. Essa minha parte do relacionamento com ela vai ser super natural".