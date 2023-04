Como assim? Gustavo do 'BBB23' está conhecendo melhor outra participante de reality

Gustavo do 'BBB23' está conhecendo melhor gata que também é fazendeira; veja

Fãs do fazendeiro Gustavo Benedeti, do BBB23, estão apontando que ele já tem um novo affair após anunciar o fim de seu namoro com Key Alves - os dois se conheceram dentro do reality da Globo.

É que eles estão notando que o fortão seguiu e trocou interações com Vanessa, participante de outro reality show, o sucesso Casamento às Cegas, exibido pela Netflix.

Não é de hoje que os fãs do rapaz notam que ele está em outra. Será que tem coisa por aí?

Em publicação em nesta terça-feira, 04, Key Alves também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Ela desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", começou escrevendo.

🚨 FOFOCA: Os fãs do casal GUSKEY estão especulando que o Gustavo já está flertando com a Vanessa, participante do Casamento Ás Cegas 2, elas acompanharam a troca de follow e curtidas entre os dois. #BBB23pic.twitter.com/ngaYMzZKW0 — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2023

APOIO DOS FÃS

Abalada após o término, a ex-BBB Key Alves emocionou os fãs ao contar que Gustavo Benedeti terminou o namoro após o fim do programa. Após o longo texto que ela publicou nas redes sociais, muitos fãs estão deixando mensagens de apoio.