Key Alves é amparada pelos fãs após Gustavo terminar namoro: "Acreditou sozinha"

Key Alves é amparada pelos fãs; sister revelou que término com Gustavo não foi amigável

Abalada após o término, a ex-BBB Key Alves emocionou os fãs ao contar que Gustavo Benedeti terminou o namoro após o fim do programa. Após o longo texto que ela publicou nas redes sociais, muitos fãs estão deixando mensagens de apoio.

"Não torcia por você, mas é fato que ele terminou depois de ver que você não era favorita aqui fora, ele só não quer queimar o filme dele, infelizmente algumas pessoas só gostam por conveniência", disse um.

"Não quis sustentar o B.O. de ficar com a Key depois de todas polêmicas, fraco", alfinetou outro. "Menina, só você não sabia? Você forçou demais... o momento que você está passando na vida não é hora de se firmar com ninguém", aconselhou outro.

Outros foram além nas críticas e lembraram que ele não engoliu sua eliminação do programa. "O negócio é que o Gustavo, acha que saiu por culpa da Key. Sendo que as atitudes dele também não eram legais, e ele acha que agiu assim por influência. Homens sempre nos responsabilizam por suas atitudes", alfinetou outro. "Acreditou sozinha mesmo. Ele só te iludiu, vergonha desse Gustavo", disse outro fã.

O DESABAFO DE KEY

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", começou escrevendo.