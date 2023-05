Celso Portiolli será apresentador do BBB 24? Entenda como surgiu o boato

Nome de Celso Portiolli tem sido apontado por internautas como uma alternativa para repaginar o BBB em 2024

O apresentador Celso Portiolli (55) tem visto seu nome em alta nos últimos dias após surgir algumas especulações sobre sua ida para a TV Globo. O famoso tem sido cotado para substituir Tadeu Schmidt (48) no comando do BBB 24.

Em meio às críticas ao BBB 23, que premiou a médica Amanda Meirelles, o nome do comandante do programa Domingo Legal, do SBT, começou a ser ventilado pelas redes sociais e entre os admiradores do reality da TV Globo. O surgimento do boato se iniciou após Boninho compartilhar um registro ao lado do apresentador.

Na ocasião, o diretor do Big Brother Brasil estava celebrando o casamento de um amigo em comum com Celso e aproveitou para confraternizar. Quem também estava no mesmo evento foi Roberto Justus.

“Comemoração dupla! Casamento do nosso amigo Fernando Maluf e Ligia Arteaga mais o aniversário de Roberto Justus com Celso Portiolli, Ana Paula Siebert e Ana Furtado”, escreveu ele na legenda.

A postagem foi o ponto de partida para uma série de comentários dos fãs do BBB, que neste ano ficaram decepcionados não apenas com o desempenho de Tadeu Schmidt na apresentação, como também de todo o desenvolvimento do reality show.

O boato envolvendo Tadeu e Celso gerou tamanho burburinho, que o global resolveu fazer uma brincadeirinha em uma postagem no Instagram. Na publicação, ele surgiu acordando ao lado de Celso, mas tudo não passava de montagem: "Tentaram fazer intrigas entre a gente, masssss".

Apesar do nome de Portiolli ter começado a ser ventilado nos bastidores, muitos acreditam que o comando da próxima temporada da competição global deve ficar nas mãos de uma mulher. Nomes como Patrícia Poeta e Maria Beltrão estão em alta, mas nada ainda está confirmado.

Em tempo, a produção do BBB já iniciou os preparativos para a 24ª temporada do programa. Nas últimas semanas, por exemplo, a TV Globo recebeu mais de 60 mil inscrições, confirmando que o formato se mantém em alta no Brasil.

"As inscrições continuam, mas restam poucas vagas para essa primeira etapa. Foram mais de 60 mil acessos em poucas horas. Três vezes mais que em 22. Vamos nessa", disse Boninho em uma postagem no Instagram.