Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, é hospitalizada

A professora de história Camila Moura, mulher do participante Lucas Henrique, do BBB 24, foi hospitalizada na manhã desta quarta-feira, 6

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, participante do BBB 24, da TV Globo, está hospitalizada. Na tarde desta quarta-feira, 6, o perfil da professora de História publicou nos Stories uma mensagem sobre o quadro de saúde dela.

"No momento, a Camila está hospitalizada desde às 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas, e no momento está sendo monitorada, examinada e medicada. Ela chegou num ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo, logo está de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", diz a nota.

Vale lembrar que Camila decidiu terminar seu casamento após ver Lucas flertando com Giovanna Pitel. Durante a tarde do último domingo, 03, a professora reabriu seu perfil do Instagram, ultrapassou o número de seguidores do líder da semana e fez algumas publicações polêmicas. Depois, ela deletou todos os cliques que tinha com o então marido e usou seus stories para dar algumas cutucadas e deixar subentendido que os dois não estão mais juntos.

Camila ainda postou uma foto do casamento dos dois rasgadas e disse que em breve se pronunciará sobre o ocorrido. "Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu... mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo meus b.os e já venho falar aqui! Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota", escreveu.

Mensagem sobre o quadro de saúde de Camila - Reprodução/Instagram

Irmã de Lucas Henrique fala sobre polêmica envolvendo Pitel

A interação entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel no BBB 24 segue sendo assunto fora da casa. Após os pronunciamentos da ex-mulher do participante, Camila Moura, a irmã do capoeirista, Carla Cristina, compartilhou como enxergou os últimos acontecimentos.

"Acho que ele tentou uma aliança de jogo com ela e, nessa aproximação, em um momento de festa, descontração, acabou se esquecendo do jogo. Não passo pano para a atitude dele, não achei legal. Acho que foi mais uma estratégia de jogo, mas entendo ela [Camila] interpretar de outra maneira. Porque é como ela, como mulher, está se sentindo", disse ela em entrevista ao jornal O Globo. Confira a declaração completa!