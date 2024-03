BBB 24: Irmã de Lucas Henrique fala sobre polêmica envolvendo Pitel

Carla Cristina, irmã de Lucas Henrique, deu sua opinião sobre as interações entre Buda e Giovanna Pitel. "Não vou virar as costas para ele"

A interação entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel no BBB 24 segue sendo assunto fora da casa. Após os pronunciamentos da ex-mulher do participante, Camila Moura, a irmã do capoeirista, Carla Cristina, compartilhou como enxergou os últimos acontecimentos.

"Acho que ele tentou uma aliança de jogo com ela e, nessa aproximação, em um momento de festa, descontração, acabou se esquecendo do jogo. Não passo pano para a atitude dele, não achei legal. Acho que foi mais uma estratégia de jogo, mas entendo ela [Camila] interpretar de outra maneira. Porque é como ela, como mulher, está se sentindo", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Carla também compartilhou sobre a reação da família e dos amigos diante do comportamento de Buda dentro do reality show. "Fiquei surpresa, não esperava essa atitude da parte dele. Nós não gostamos. Entendemos que foi um erro flertar, porque ele tem uma esposa aqui e deveria ter tido respeito por ela", iniciou. "Não vou passar a mão na cabeça, porém não vou virar as costas para ele, não vou abandonar. É minha família, meu sangue, meu irmão. Todo mundo na vida erra. Quando ele sair vai ter que arcar com o erro dele. Mas virar as costas eu não virarei. Vou puxar a orelha e falar os pontos que estão errados. Sempre fui assim, e a Camila sabe disso", completou.

A irmã de Lucas Henrique aproveitou para esclarecer sobre a relação com a cunhada, que está na família há cerca de 15 anos. "Tentei falar com ela. Ela saiu do grupo da família. Não entendi e fui procurá-la. Dei todo o meu apoio, falei que estava com ela, que entendia e que qualquer coisa que ela fizesse eu estaria a favor. A minha família também estava totalmente disposta a estar do lado dela. Depois ela não me respondeu mais, e começaram as postagens. A única coisa que fiquei muito chateada e que não concordo é uma hashtag que ela usou [criticando o marido]. Tentei contato novamente para falar para ela que não achava legais essas ofensas. Que ela poderia expressar, como esposa, a revolta dela. Cada um reage de uma maneira. Dei todo o apoio, disse que entendia ela 100% e que não passaria a mão na cabeça dele. Mas ela não me respondeu mais. Tentei vários contatos e fui ignorada. A nossa família foi a favor dela e daria todo o apoio que ela merecia. Mas ela não deu a oportunidade de a gente dar esse apoio".

"Fiquei surpresa, porque nós éramos muito unidas. Logo depois que ela começou a ganhar seguidores falei: 'Está certa, faz teu nome'. Ele errou, fez e vai pagar. Se esse é o preço, ok. O que eu não concordo são os palavrões. Não tem necessidade. Até as postagens da mala, das fotos rasgadas, respeitamos e aprovamos. Se ela sentiu necessidade de fazer aquilo e extravasar, é a dor dela. O problema foi quando começou a partir para a ofensa. Será que ela gostaria que fizessem isso com um parente dela, mesmo ele estando errado?", acrescentou Carla referindo-se ao fato de Camila ter ganhado mais de um milhão de seguidores após a repercussão nas redes sociais.

Por fim, ela confessou que ainda quer tentar se entender com a ex-mulher de Buda. "Ela sempre foi muito querida e amada. E ainda é. Por mim ela ainda estaria aqui, mas vejo que, da parte dela, ela não quer. Quando um não quer, dois não brigam. Fiquei magoada pelo fato de sempre termos sido muito ligadas. Meu amor por ela não diminuiu em nenhum momento. De forma alguma vou atacar ela. Só estou aqui para dizer que ele tem família e que ele não cometeu nenhum crime para ser esculachado desse jeito".

Aliados detonam aproximação entre Pitel e Lucas

Fernanda não ficou nada contente com uma situação no BBB 24. No último domingo, 3, a confeiteira comentou que percebeu uma certa intimidade entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel e não curtiu muito. Além de admitir que está com ciúmes da amiga, ela também soltou o verbo sobre a aproximação entre os dois e deu sua opinião sobre esse novo 'casal' no reality.

Durante uma conversa com Michel, Fernanda chegou a revelar que Lucas Henrique era um de seus principais alvos. Apesar do capoeirista estar se envolvendo com sua melhor amiga nos últimos dias, a confeiteira ficou com o pé atrás: "Eu voto nele, tem essa não. Está mal contada aquela história dele ter votado em mim no segundo Paredão seguido", iniciou.

Michel lembrou que o professor está tentando se aproximar da assistente social e a confeiteira jogou a real sobre o possível relacionamento: "Não estou gostando. Falou que quer pegar a cama do Rodrigo, falei que eu não quero que ele vá para o quarto. Não quero Lucas de jeito nenhum ali", ela revelou que não vai deixar Lucas integrar seu grupo.