BBB 24: Aliados detonam aproximação entre Pitel e Lucas: ‘Ficar agarrando’

Pode isso? Amigos reparam na 'química' rolando entre Lucas Henrique e Pitel e dão opinião sincera sobre o novo 'casal' do BBB 24

Fernanda não ficou nada contente com uma situação no BBB 24. No domingo, 3, a confeiteira comentou que percebeu uma certa intimidade entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel e não curtiu muito. Além de admitir que está com ciúmes da amiga, ela também soltou o verbo sobre a aproximação entre os dois e deu sua opinião sobre esse novo 'casal' no reality.

Durante uma conversa com Michel, Fernanda chegou a revelar que Lucas Henrique era um de seus principais alvos. Apesar do capoeirista estar se envolvendo com sua melhor amiga nos últimos dias, a confeiteira ficou com o pé atrás: "Eu voto nele, tem essa não. Está mal contada aquela história dele ter votado em mim no segundo Paredão seguido", iniciou.

Michel lembrou que o professor está tentando se aproximar da assistente social e a confeiteira jogou a real sobre o possível relacionamento: "Não estou gostando. Falou que quer pegar a cama do Rodrigo, falei que eu não quero que ele vá para o quarto. Não quero Lucas de jeito nenhum ali", ela revelou que não vai deixar Lucas integrar seu grupo.

Na sequência, Fernanda continuou a explicar que estava ‘indisposta’ com todos na casa e que votaria em qualquer brother que fosse o combinado, apesar de sua aliada. No entanto, Michel voltou a falar sobre a aproximação de Lucas e Pitel: “Ele faz de tudo para ficar agarrando", o professor de geografia detonou o colega de profissão.

Da mesma maneira, a carioca abriu o jogo sobre a química entre os confinados, mas criticou o relacionamento: "Ele pegou uma paixão nela... não vou mentir, não, estou meio enciumada com o Lucas. Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela e aí fica fazendo elogios, fico só olhando", ela finalizou.

Fernanda 🗣: "Ele [Lucas Henrique] pegou uma paixão nela [Pitel]. Não vou mentir não, tô meio enciumada" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/DicvAxW3dB — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a recente aproximação entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel também foi criticada pelo público do programa. Isso porque ambos os participantes têm relacionamentos fora da casa. No entanto, o namoro da assistente social é aberto, enquanto o do professor era um casamento fechado.

Lucas Henrique está solteiro novamente:

A ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, se pronunciou sobre os recentes acontecimentos dentro do reality show. Durante a última festa do programa, Buda flertou com Pitel e disse que estava criando sentimentos no programa. Para sua mulher, o casamento chegou ao fim, mas o brother ainda não sabe disso.

Neste domingo, 03, a professora de história abriu seu Instagram e desde então, não parou de ganhar seguidores. Ela, que já está com quase 1 milhão de seguidores, postou o clique de uma mala, uma foto do casamento dos dois rasgada, além de declarar torcida para Davi, rival de Lucas no reality; saiba mais detalhes sobre o término.