Bruno Gaga não foi o único BBB que desistiu do programa; relembre participantes que pediram para sair

Muitos BBB's já desistiram do reality, seja por saudades da família ou até preservação da saúde mental

Bruno Gaga (32), participante do BBB 23, apertou o botão de desistência do reality nesta sexta-feira, 17. Apesar da atitude do brother surpreender os competidores e o público, ela não é tão incomum no programa. Em meio ao confinamento e à pressão do jogo, muitos participantes já pediram para sair da competição em edições anteriores, seja por saudades da família ou até preservação da saúde mental. Confira quais competidores já desistiram do BBB:

BRUNO GAGA

Bruno Gaga desistiu do BBB 23, alegando estar mentalmente cansado e com saudades da família. "Com a pressão psicológica do jogo, com críticas que já escuto lá fora: 'Bruno, você é um personagem'; 'Bruno, você não é real, você é um VTzeiro, um biscoiteiro'. Esse é meu jeito e eu não iria mudar. Esse lugar gera muito medo e muita insegurança. Bateu uma tristeza, uma saudade. Eu não estava suportando mais, me perdi dentro de mim, não sou assim, esse Bruno apagado, ofuscado. Cheguei no meu limite", contou em depoimento no BBB 23.

TIAGO ABRAVANEL

Na edição passada do BBB, em 2022, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência por questões de saúde mental. O brother enfrentou traições dos amigos na casa e sentia falta das relações, deixando o programa antes da temporada acabar.

LUCAS PENTEADO

Lucas Penteado, intergrante do grupo Camarote, desistiu do reality na edição de 2021. Após uma noite de festa e confusões, ele pediu para sair do programa.

ALAN MARINHO

Alan Marinho, participante do BBB 16, deixou o programa após ser avisado pela produção que seu pai, que já tinha câncer de pulmão, estava em estado crítico de saúde. Colocando a família em primeiro lugar, o brother saiu do programa para ficar com o pai, que morreu dias depois da desistência do competidor.

TAMIRES

Participante do BBB 15, Tamires desistiu do programa após a extrema pressão do confinamento. Com muita saudades da família, principalmente da filha, ela não aguentou e pediu para sair do reality.

KLÉBER BAMBAM

Kléber Bambam ganhou primeira edição do BBB - Reprodução/Globo

Depois de ter feito história ao vencer a primeira edição do BBB, Kléber Bambam quis arriscar uma segunda vez na décima terceira edição do reality. Apesar da tentativa e da experiência prévia, ele não aguentou a pressão e desistiu, pedindo para sair antes do programa acabar.

LEONARDO JANCU

Leonardo Jancu, do BBB 9, estava isolado no quarto branco durante a terceira semana de confinamento quando desistiu do reality. Ele chegou ao seu limite e apertou o botão vermelho.

DILSINHO

Primeiro BBB a desistir da disputa, Dilsinho, do BBB 3, deixou o reality depois de 20 dias confinado. Após se apaixonar pela ex-Miss Brasil Joseane e refletir sobre a opinião de sua família sobre a extrema exposição, o brother não deu conta de tanta pressão e deixou o programa.