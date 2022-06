Brunna Gonçalves faz acusação contra a Globo: 'Fui sabotada'

Brunna Gonçalves detona a edição do Big Brother Brasil 22: 'Não mostravam nada'

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 07h08

A dançarina Brunna Gonçalves (30) fez um desabafo sobre a edição do Big Brother Brasil 22, da Globo. Ela foi considerada uma planta da temporada pelos telespectadores e a artista culpou a edição do programa por isso. Em uma participação no PodDelas, a esposa de Ludmilla (27) contou que falava muita coisa e tinha atitudes dentro da casa, mas que isso não era passado para o público.

“Fui para lá para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: 'Brunna, você faz tanta coisa'. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslo demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada”, disse ela.

Então, ela refletiu: “Não entendia o porquê, mas aí depois fui entender que eu era a planta do programa. […] Então, eles editavam o programa conforme a música. Ia ser muito estranho se chegasse lá e mostrasse uma coisa que não, não dá para sustentar”.

Por fim, Brunna Gonçalves falou o que achou ao descobrir que foi a planta da temporada. “O Big Brother é feito de personagens, tem o vilão, o mocinho, a planta, e calhou de ter pego esse personagem. Tá tudo bem, não ligo. Fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais”, declarou.

Participação de Brunna Gonçalves no podcast: