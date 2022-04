Brunna Gonçalves mostra os bastidores de sua preparação para o 'BBB 22'

Brunna Gonçalves divulgou um novo quadro chamado "Brunna Por Trás das Câmeras", com os bastidores da sua rotina pré-confinamento

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 22h50

Nesta quinta-feira, Brunna Gonçalves(30) divulgou os bastidores de sua preparação para o BBB 22! A ex-sister mostrou qual seria o seu vestido da final do programa, as gravações para o caso de vencer as provas do reality e os últimos momentos antes de entrar no Big Brother Brasil.

Bastidores da rotina de Brunna