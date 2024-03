Botox? Rodriguinho revela se mexeu no rosto após o BBB 24

O cantor Rodriguinho foi alvo de comentários sobre sua aparência após ser eliminado do BBB 24 e os fãs cogitaram procedimentos estéticos. Então, ele se pronunciou

O cantor Rodriguinho se divertiu ao comentar os rumores sobre sua aparência após ser eliminado do BBB 24, da Globo. Ele saiu do jogo no final de fevereiro e os fãs repararam que ele ficou com a aparência mais jovem do que quando estava confinado. Por isso, várias pessoas cogitaram que ele poderia ter feito procedimentos estéticos. Porém, ele negou tudo.

O artista disse que apenas está mais tranquilo e relaxado, mas não mexeu em seu rosto. "Gente, eu estou dando muita risada aqui. Estou vendo algumas pessoas falando que eu rejuvenesci, que eu fiz botox, que eu fiz não sei o que na cara… Eu não fiz nada, gente. Lá na casa, eu vivia preocupado, eu não dormia direito, eu não estava comendo direito, eu não estava recebendo o carinho das pessoas que eu amo. Foi isso, eu não fiz nada na cara. Jamais vou mexer na minha cara. Essa carinha linda! Não vou fazer isso, não, tá maluco…”, disse ele.

Por fim, o ex-BBB contou que pretende fazer algo estético no futuro, mas não será em seu rosto. "Até quero fazer umas paradas, mas não na minha cara. Na cara não dá…”, afirmou.

Rodriguinho fez tatuagem sobre o BBB 24

O cantor Rodriguinho decidiu eternizar em sua pele a sua participação no BBB 24, da Globo. Nesta sexta-feira, 8, ele apareceu nos stories do Instagram durante uma ida ao estúdio de tatuagem e mostrou o seu desenho sendo feito.

O artista resolveu desenhar em sua perna a imagem do robô do reality show, chamado de RoBBB. Ele ainda não exibiu o resultado final da arte, apenas mostrou o tatuador trabalhando em sua perna.

Ao ser questionado sobre o que estava fazendo, ele disse: “Surpresa”, e abriu um sorriso.

Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil no dia 27 de fevereiro após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão.