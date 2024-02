Boninho reage ao ver comentário de Sonia Abrão sobre a nova líder do BBB 24

Sonia Abrão detona a nova líder do BBB 24 e o diretor Boninho surpreende ao deixar comentário no post dela

A apresentadora Sonia Abrão usou as redes sociais para desabafar sobre a vitória de Raquele na prova do líder da semana no BBB 24. Porém, o que chamou a atenção foi um comentário inesperado do diretor Boninho.

Tudo começou quando Raquele conquistou a liderança na noite de quinta-feira, 15. Nas redes sociais, Sonia criticou a vitória da sister, que é considerada uma planta dentro do reality show. “BBB 24, a Plantele virar líder, depois de uma semana treva com Lucas no comando, só pode ser pesadelo! Alguém me acorda, por favor”, disse ela.

Então, Boninho reagiu ao post dela. Nos comentários, ele deu uma risada: “kkkk”. Os internautas curtiram o comentário dele.

Sonia Abrão elogia atitude de Boninho

A apresentadora Sonia Abrão vibrou com uma atitude do diretor Boninho neste domingo, 11. Ele foi um dos responsáveis pela permanência de Davi no BBB 24, da Globo, após o rapaz ter uma crise logo cedo neste domingo.

Davi ameaçou apertar o botão da desistência e pedir para sair do jogo. Porém, ele teve uma conversa sincera com Boninho no confessionário e alguns trechos vazaram na internet. Com isso, o rapaz mudou de ideia e decidiu ficar.

Nas redes sociais, Sonia contou que adorou a atitude do diretor. “E aí a gente faz o quê? Solta o grito: ‘Obrigada, Boninho!’. Que drible! Que golaço! Tudo o que a gente queria era que o Davi ficasse! E ele ficou! Sou só aplausos”, escreveu ela.