BBB 24: Novo trecho da conversa de Boninho com Davi vaza na web

O diretor Boninho teve uma conversa direta com Davi no confessionário após ele ameaçar deixar o jogo e um novo trecho do áudio vazou na web

Na manhã deste domingo, 11, o brother Davi agitou a casa do BBB 24, da Globo, com uma ameaça de que poderia apertar o botão da desistência quando ele ficasse verde. O rapaz passou mal nos últimos dias e estava com muita dor. Então, ele contou que acreditava que era o seu psicológico abalado pela pressão dos outros participantes e o melhor seria abandonar o jogo. Porém, ele mudou de ideia após uma conversa no confessionário.

A conversa de Davi foi com o diretor Boninho. A revelação de quem falou com ele aconteceu por meio de trechos do áudio da conversa que vazaram no pay-per-view da emissora e foram compartilhados nas redes sociais.

A voz característica de Boninho deu conselhos para Davi. Em um novo trecho, a voz do diretor aparece contando para o brother que ele vai perder a bolsa na faculdade caso aperte o botão. "Você sabe que você saindo você perde tudo? Você tem consciência disso? Você perde a faculdade, perde tudo. Na hora que você sai, tudo o que você ganhou na casa, você perde. Você já sabia que é um jogo, não é? Você tem amigos e tem os desafetos. Todo mundo tem isso na vida”, disse o diretor.

Vale lembrar que as conversas no confessionário são confidenciais e não costumam vazar no áudio do pay-per-view. Porém, neste domingo, o áudio repercutiu nas redes sociais.

Depois dessa conversa no confessionário, Davi mudou de ideia e desistiu de apertar o botão. Ele apareceu mais tranquilo na casa e ficou próximo de Isabelle enquanto fazia as tarefas da casa.

A conversa de Davi com Isabelle

O brother Davi estava abalado com o seu estado de saúde e o seu psicológico no BBB 24, da Globo. Na manhã deste domingo, 11, ele acordou a sister Isabelle, que é sua amiga no jogo, para desabafar sobre o seu desejo de apertar o botão da desistência. Ele contou que está sentindo danos físicos por causa da pressão dos outros participantes contra ele - vale lembrar o rapaz está com dores no corpo e diarreia há alguns dias.

Na conversa, Davi desabafou e chorou na frente de Isabelle sobre como está se sentindo. "Eu não aguento mais, não. As pessoas aqui não sabem ver o lado bom das pessoas, só o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso só pode ser caso psicológico", disse ele, e completou: "A minha saúde, velho. Eu nunca tive esse tipo de problema. Às vezes, a gente aguenta sozinho as coisas, mas, pior que não dá".

Então, ele falou sobre o botão da desistência. "Eu vou apertar esse botão e vou embora. [...] Primeiro a minha saúde, o dinehiro a gente conquista depois. Eu não vim aqui para me matar ou brigar. Não vou perder minha saúde física por causa desse prêmio", afirmou. Por sua vez, Isabelle o aconselhou a esperar pela chegada da psicóloga. "Você não quer primeiro conversar com a psicóloga e, depois, com a cabeça resolvida, você toma a atitude que quiser. Você não pode tomar uma atitude assim. Você tem qeu conversar comigo, você veio aqui e a vida não é fácil, você sabe disso", disse ela.

Logo depois, ele seguiu criticando a forma como é tratado na casa. "Todo mundo aqui só sabe ser os seus defeitos. Ninguém consegue ver o lado positivo, as pessoas acham que se errou uma vez, acabou. Mas quando a gente aqui é outra realidade. Não é só sobre bens, não é só sobre dinheiro. Eu não quero, não me sinto mais confortável. A gente se coloca num lugar de forte, mas a gente também que saber que a gente é fraco", desabafou.

"Eu erro, mas sei reconhecer meu erro. Eu não estou errando mais. Mas as pessoas daqui não querem saber. Eu não estou aqui para me matar, colocar minha saúde física, minha paz por dinheiro. Dinheiro nunca vai ser tudo na minha vida. Eu não preciso disso, prefiro estar comendo farinha e ovo do que estar com esse dinheiro todo na minha frente. Eu prefiro ter paz", completou.

Isabelle tentou acalmá-lo. "A gente não sabe como vai ser o final disso aqui, só Deus sabe. Deus mandou alguns sinais, Davi. A faculdade, o bate-volta. Tá vindo coisas", afirma ela. Mas ele rebate: "Não é sobre isso, é sobre paz interior".