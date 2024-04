Boninho dá spoiler do cenário da grande final do BBB 24

Diretor do BBB 24, Boninho mostra a montagem do cenário que vai receber os ex-BBBs no jardim do reality show durante a grande final

O diretor de TV Boninho surpreendeu ao dar um spoiler da montagem do cenário para a grande final do BBB 24. Na noite desta terça-feira, 16, ele entrou no jardim da casa do reality show enquanto a equipe de produção estava montando o palco de Tadeu Schmidt e a arquibancada que vai receber os ex-BBBs da temporada.

Boninho gravou um vídeo da equipe trabalhando. Na imagem, o público pode ver a arquibancada ao redor do palco no centro do gramado e também as várias luzes coloridas que colocaram no local.

A grande final vai entregar o prêmio de R$ 2.920.000 para um dos finalistas, que são Davi, Isabelle e Matteus.

View this post on Instagram A post shared by Jose Oliveira (@jbboninho)

Beatriz já gritou com Boninho

A ex-sister Beatriz foi eliminada do BBB 24 na reta final do reality show e relembrou uma história inusitada da fase das seletivas para o programa. Em entrevista no Bate-papo BBB, ela contou que gritou com o diretor Boninho durante uma entrevista.

"Eu queria muito participar. Uma vez na seletiva eu gritei com o Boninho. Teve a seletiva, todo mundo saiu, Boninho estava na mesa anotando, eu voltei e gritei: ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Ele ficou neutro e continuou", disse ela.

Porém, Bia não lembrava se tinha sido na entrevista que conseguiu a vaga do programa. "Ou a do ano passado ou desse. Não lembro bem. Eu tentei três vezes", declarou.